Prime Day : MSI Katana 17 HX B14WGK‑084FR : 200 € d’économie pour Prime Day sur ce PC gamer musclé

Le Prime Day d’Amazon est l’occasion rêvée de mettre la main sur un PC portable gamer à prix réduit. Cette année, le MSI Katana 17 HX B14WGK‑084FR s’affiche avec une remise de 200 €, une opportunité rare pour ce modèle très recherché.

Prix conseillé : –

Prix : 2 099,00 EUR

Acheter sur Amazon

Un processeur Intel Core i7 pour performances haut de gamme

Le MSI Katana 17 HX B14WGK‑084FR intègre un Intel Core i7-14700HX, un processeur hybride de 20 cœurs (8 P-cores + 12 E-cores) cadencé jusqu’à 5,5 GHz en turbo. Ce CPU de 14ᵉ génération offre une puissance brute adaptée autant au jeu qu’à la création de contenu ou au multitâche intensif. Idéal pour les titres AAA actuels, il permet aussi de streamer ou de compiler sans ralentissement.

Une carte graphique RTX 4060 calibrée pour le 1080p

Côté graphique, MSI équipe son Katana 17 HX d’une NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 8 Go de GDDR6. Cette carte, optimisée pour le Ray Tracing et le DLSS 3, permet de faire tourner les derniers jeux avec un bon niveau de détails en 1080p. Le châssis reste bien ventilé grâce au système Cooler Boost 5 et ses deux ventilateurs indépendants, maintenant des performances stables en pleine session de jeu.

Un écran 17,3 pouces 144 Hz pour l’immersion

Le PC s’ouvre sur un grand écran IPS Full HD de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Fluide, réactif et sans tearing, cet écran est parfaitement adapté aux jeux rapides comme les FPS ou les jeux compétitifs. La dalle propose également de bons angles de vision, un critère appréciable pour la bureautique ou les contenus multimédia.

Prix conseillé : –

Prix : 2 099,00 EUR

Acheter sur Amazon

Une connectique et un châssis pensés pour les gamers

La connectique du Katana 17 HX est complète : USB‑C, trois ports USB‑A, HDMI, RJ45, prise combo jack. L’USB-C ne supporte pas le Thunderbolt mais reste pratique pour les périphériques récents. Le clavier rétroéclairé 4 zones, avec ses touches ZQSD mises en évidence, renforce l’aspect gaming de la machine. Le châssis, bien que massif (2,6 kg), reste facilement transportable pour une machine de 17 pouces.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core i7-14700HX (20 cœurs, 28 threads, jusqu’à 5,5 GHz)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060 8 Go GDDR6

Écran : 17,3” IPS Full HD (1920×1080), 144 Hz

Mémoire vive : 16 Go DDR5 (2×8 Go, 5200 MHz)

Stockage : SSD NVMe 1 To

Clavier : Rétroéclairage RGB 4 zones

Connectique : 1× USB-C 3.2, 3× USB-A, HDMI, RJ45, combo jack

Réseau : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Système : Windows 11 Home

Poids : 2,6 kg

Prix conseillé : –

Prix :

2 099,00 EUR

Acheter sur Amazon