Prime Day : 140€ de remise sur le MOVA 1000 – un bon plan à ne pas rater

Les journées Prime Day sont l’occasion rêvée pour dénicher des offres intéressantes sur des produits technologiques de qualité. Cette année, une réduction notable attire l’attention : 140 € de remise sur le MOVA 1000, une station d’énergie portable qui suscite l’intérêt des bricoleurs, campeurs, nomades numériques et prévoyants du quotidien.

La marque MOVA, spécialiste des solutions énergétiques portables, étoffe son catalogue avec des stations puissantes et polyvalentes. Le MOVA 1000 s’impose comme une solution robuste et moderne pour ceux qui cherchent à allier autonomie énergétique et mobilité, sans compromis sur les performances.

Une station d’énergie portable taillée pour l’autonomie

Le MOVA 1000 brille par sa capacité de 1021 Wh, ce qui permet d’alimenter un large éventail d’appareils : ordinateurs, téléviseurs, frigos portables, outils de chantier ou encore équipements de camping. Avec une puissance de sortie maximale de 1200 W, il répond aux besoins les plus courants sans sourciller. Cette réserve d’énergie en fait un allié idéal pour les escapades hors réseau comme pour les coupures d’électricité à la maison.

Recharge rapide et polyvalente

Un des atouts majeurs du MOVA 1000 réside dans sa capacité à se recharger rapidement. Grâce à une entrée AC de 1000 W, il passe de 0 à 80 % en un peu plus d’une heure. Il est aussi compatible avec les panneaux solaires, ce qui permet une recharge écologique et autonome en pleine nature. Une connectique variée, incluant USB-C PD, USB-A, DC5521 et prise allume-cigare, complète le dispositif pour brancher tous types d’appareils.

Une interface pensée pour la simplicité

Sur la face avant du MOVA 1000, un écran clair affiche toutes les données essentielles : pourcentage de batterie, temps de charge restant, consommation en temps réel. Les boutons d’activation par zone (AC, DC, USB) facilitent la gestion des sorties selon les besoins, tandis que la poignée ergonomique permet un transport aisé malgré ses 11,6 kg.

Une sécurité intégrée au service de la longévité

MOVA a intégré un système BMS (Battery Management System) complet pour prévenir les surcharges, courts-circuits, surchauffes et autres anomalies. De plus, les cellules LiFePO4 assurent une durabilité accrue, avec plus de 3000 cycles de charge, bien au-delà de la moyenne des stations équivalentes sous lithium-ion. Cela en fait un investissement sûr et durable.

Une offre Prime Day qui fait la différence

Avec un prix habituel d’environ 799 €, la station passe à 659 € grâce à une remise de 140 € pour les abonnés Amazon Prime. À ce tarif, le rapport puissance/fonctionnalités/prix devient très compétitif, notamment face aux acteurs plus médiatisés du marché. Un excellent compromis pour ceux qui cherchent une station fiable, sans surpayer le branding.

Récapitulatif technique

Capacité : 1021 Wh

Puissance de sortie : 1200 W (avec pic à 2400 W)

Type de batterie : LiFePO4

Entrée CA : 1000 W (charge rapide)

Entrée solaire : 200 W max

Sorties : 2x AC 220V 2x USB-C PD (jusqu’à 100 W) 2x USB-A QC 1x Allume-cigare 12 V 2x DC5521

Poids : 11,6 kg

Écran LCD avec indicateurs de charge

Protection BMS intégrée

Cycle de vie : > 3000 cycles

Temps de charge : 0-80 % en 1h10

Prix pendant le Prime Day : 659 €

