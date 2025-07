Prime Day : 200 € de remise sur le MSI Cyborg 15 A13VFK‑1691FR, le PC gaming à petit prix

Lors du Prime Day, le MSI Cyborg 15 A13VFK‑1691FR voit son prix chuter de 200 €, proposant une opportunité rare pour les gamers et créateurs. Ce PC portable au design moderne et aux performances robustes s’impose comme un excellent choix pour ceux qui cherchent un ordinateur portable gaming puissant à un tarif raisonnable.

Prix conseillé : 999,00 EUR –

Prix : 1 299,00 EUR

Acheter sur Amazon

MSI, constructeur taïwanais réputé, étoffe son catalogue avec des modèles orientés gaming et performance graphique. La marque s’illustre par un design soigné, des composants haut de gamme et un excellent rapport qualité‑prix, se démarquant sur le marché très concurrentiel des PC portables dédiés aux joueurs.

Design et écran Immersion garantie

Le MSI Cyborg 15 affiche un châssis allégé, avec une coque fine et sobre, idéale pour une utilisation mobile. Son écran FHD 144 Hz garantit une fluidité appréciable en gaming, tandis que les bordures fines offrent une meilleure immersion. La dalle IPS assure également de bons angles de vision et des couleurs équilibrées pour le multimédia.

Performances processeur Intel

Sous le capot, ce modèle embarque un Intel Core i5-13420H (13ᵉ génération), un processeur performant pour le gaming et le multitâche. Il permet de faire tourner les derniers titres AAA en haute qualité, sans lag ni ralentissement, tout en offrant une bonne marge pour la création de contenu et la programmation.

GPU NVIDIA RTX 3050 Ti, le gamer boosté

La RTX 3050 Ti assure une fluidité notable en Full HD avec détails élevés sur la majorité des jeux récents. Elle prend aussi en charge le ray‑tracing de base, ce qui améliore les visuels sur les titres compatibles. Le GPU NVIDIA garantit des performances joueur équilibrées, sans compromis.

Mémoire et stockage, rapidité au rendez-vous

Ce PC est livré avec 16 Go de RAM DDR5, suffisants pour le gaming actuel et le multitâche intensif. Le SSD NVMe de 512 Go assure des temps de chargement très rapides pour les jeux et les applications. Cette configuration offre une réactivité notable, que ce soit en travail ou en loisir.

Refroidissement et autonomie maîtrisés

Le système de refroidissement Cooler Boost 5 (double ventilateur et caloducs) maintient les températures basses en charge intensive. Les touches du clavier sont rétroéclairées RGB, renforçant l’aspect gamer. L’autonomie, autour de 5 à 6 heures en usage léger, tient la route pour un PC axé performance et mobilité.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core i5‑13420H (13ᵉ gen.)

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

Écran : 15,6″ Full HD 144 Hz, dalle IPS

Mémoire : 16 Go DDR5

Stockage : SSD NVMe 512 Go

Refroidissement : Cooler Boost 5, double ventilateur

Clavier : Rétroéclairage RGB par zone

Autonomie estimée : 5–6 heures (usage léger)

Prix conseillé : 999,00 EUR –

Prix :

1 299,00 EUR

Acheter sur Amazon