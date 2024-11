Black Friday : Le Robot cuiseur MOULINEX I companion à 449€ au lieu de 899€

Le Black Friday 2024 réserve une offre exceptionnelle pour les amateurs de cuisine et les passionnés de gadgets culinaires : le robot cuiseur Moulinex i-Companion est proposé à 449€ sur le site de Boulanger, soit une réduction de 50% par rapport à son prix habituel de 899€. Focus sur cette opportunité et les atouts de cet appareil intelligent.

Caractéristiques techniques :

Le robot cuiseur Moulinex i-Companion incarne le savoir-faire de la marque en matière d’innovation culinaire. Conçu pour simplifier les préparations, il s’adresse autant aux novices qu’aux cuisiniers expérimentés. Avec sa connectivité et ses multiples fonctions, il promet de révolutionner votre quotidien en cuisine.

Une réduction spectaculaire pour le Black Friday

Cette année, le Black Friday chez Boulanger met en avant des remises exceptionnelles sur les produits phares de grandes marques. Parmi elles, le Moulinex i-Companion, un appareil de pointe, bénéficie d’une réduction impressionnante. Passer de 899€ à 449€, c’est l’occasion idéale pour s’équiper d’un robot cuiseur performant à un prix imbattable. Cette promotion s’inscrit dans une tendance générale de démocratisation des robots cuiseurs grâce à des offres agressives en période de soldes.

Moulinex i-Companion : connectivité et praticité au rendez-vous

Avec le i-Companion, Moulinex étoffe son catalogue de robots multifonctions en y ajoutant une dimension connectée. Grâce à son application dédiée, disponible sur Android et iOS, vous pouvez contrôler l’appareil à distance, suivre les recettes étape par étape et même programmer vos menus de la semaine. Ce lien entre l’appareil et votre smartphone apporte un confort inégalé dans l’utilisation quotidienne.

L’application propose également une vaste bibliothèque de recettes, allant des plats simples aux préparations plus élaborées, pour inspirer les cuisiniers en quête de nouvelles idées.

Des fonctionnalités pour tous les besoins

Le robot cuiseur Moulinex i-Companion ne se contente pas de cuisiner. Il coupe, mélange, hache, cuit à la vapeur, mijote et bien plus encore. Avec ses 12 programmes automatiques, il est possible de préparer une multitude de plats, des entrées aux desserts, en passant par les plats principaux.

Son bol en acier inoxydable de grande capacité (4,5 litres) est parfait pour les repas en famille ou les grandes tablées. De plus, ses accessoires inclus (lame hachoir, fouet, mélangeur, panier vapeur) garantissent une polyvalence accrue.

Un design qui s’intègre parfaitement dans votre cuisine

Outre ses capacités techniques, le design du Moulinex i-Companion a été pensé pour séduire. Son look moderne, avec des finitions élégantes, s’intègre facilement dans toutes les cuisines. Son interface intuitive rend la prise en main rapide, même pour les utilisateurs les moins habitués à ce type d’équipement.

De plus, les éléments détachables passent au lave-vaisselle, un détail pratique qui simplifie encore son utilisation et son entretien.

Pourquoi choisir le Moulinex i-Companion pendant le Black Friday ?

Acquérir un robot cuiseur connecté comme le i-Companion à un tarif aussi réduit est une occasion rare. Le Black Friday permet d’accéder à des produits haut de gamme sans exploser son budget. Pour les amateurs de cuisine, cet appareil représente un investissement durable qui facilite la préparation des repas et libère du temps au quotidien.

Outre le prix attractif, la garantie et le service après-vente proposés par des enseignes comme Boulanger renforcent l’intérêt de cette offre. Une raison supplémentaire de sauter sur cette opportunité sans attendre.

Récapitulatif technique

Voici les principales caractéristiques du Moulinex i-Companion :