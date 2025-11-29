Black Friday : L’ASUS X1504VA-BQ3627W en promotion, un PC portable bureautique équilibré

En cette fin de mois de novembre, le Black Friday Week‑end est l’occasion idéale pour s’équiper à prix réduit. Parmi les bonnes affaires, l’ASUS X1504VA-BQ3627W attire l’attention avec une remise attractive sur Boulanger, rendant ce modèle bureautique encore plus accessible.

La marque ASUS, déjà bien implantée dans les gammes polyvalentes, étoffe son catalogue avec ce modèle pensé pour les usages quotidiens. La série Vivobook continue de viser l’équilibre entre ergonomie, performance correcte et accessibilité tarifaire.

Un écran 15,6 pouces Full HD confortable au quotidien

L’ASUS X1504VA-BQ3627W s’équipe d’un écran 15,6 pouces Full HD en dalle antireflet. Ce format classique permet de conserver une bonne visibilité pour le traitement de texte, la navigation web ou le visionnage de contenus. La définition de 1920 x 1080 pixels assure une finesse suffisante pour les usages de bureautique et de streaming.

L’écran repose sur une technologie IPS, ce qui garantit des angles de vision corrects, sans toutefois atteindre le niveau de fidélité colorimétrique d’écrans plus haut de gamme. Le traitement antireflet limite quant à lui les gênes en environnement lumineux.

Un processeur Intel Core i3 de 13e génération

Sous le capot, ce modèle embarque un Intel Core i3‑1315U, un processeur de la 13e génération Alder Lake. Avec ses 6 cœurs (2 P-cores et 4 E-cores), il propose une architecture hybride adaptée aux tâches bureautiques courantes. La fréquence peut atteindre 4,5 GHz en turbo, garantissant une bonne réactivité.

Ce CPU est accompagné de 8 Go de RAM DDR4, ce qui convient parfaitement pour un usage quotidien, que ce soit de la navigation avec plusieurs onglets ouverts, du travail sous Office ou des visioconférences.

Un SSD rapide de 512 Go pour le stockage

Côté stockage, l’ASUS X1504VA-BQ3627W intègre un SSD NVMe de 512 Go, un bon point à ce niveau de gamme. Ce type de disque permet un démarrage rapide du système, une ouverture fluide des applications et un accès quasi instantané aux fichiers.

Le SSD, en plus de sa rapidité, offre un espace de stockage confortable, bien supérieur aux 256 Go souvent proposés sur les modèles concurrents dans cette fourchette de prix.

Une connectique complète pour un usage domestique

La connectique se veut complète pour répondre aux besoins les plus fréquents. On y retrouve un port USB-C, deux ports USB-A, un HDMI, une prise combo audio, ainsi qu’un lecteur de carte microSD. Ce panel permet de connecter la majorité des périphériques du quotidien sans recours à un adaptateur.

Le Wi-Fi 6 est aussi de la partie, assurant des connexions rapides et stables. Le Bluetooth 5.1 vient compléter l’équipement pour la liaison avec des accessoires sans fil.

Un design sobre et un châssis léger

Côté design, ASUS mise sur la sobriété. Le châssis noir affiche des lignes épurées, sans fioritures. Le poids de 1,7 kg reste contenu pour un modèle 15,6 pouces, rendant l’ordinateur transportable en sac à dos ou sacoche.

Le clavier chiclet est accompagné d’un pavé numérique, un atout pour les utilisateurs travaillant régulièrement sur des tableurs ou des logiciels de comptabilité. Le trackpad, quant à lui, s’étend sur une bonne largeur pour un confort de navigation appréciable.

Récapitulatif technique