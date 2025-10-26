Bon plan : 100 € de remise sur le Google Pixel 10 Pro XL Noir Volcanique

À l’heure où les smartphones haut de gamme franchissent systématiquement la barre des 1 200 €, toute remise significative devient une opportunité à saisir. C’est le cas avec ce bon plan qui concerne le Google Pixel 10 Pro XL, proposé avec une réduction immédiate de 100 € dans sa déclinaison Noir Volcanique.

Avec cette offre, le Pixel 10 Pro XL passe de 1 299 € à 1 199 €, une baisse bienvenue pour un appareil qui revendique les meilleures technologies du moment. Un positionnement qui s’inscrit dans la stratégie de Google, bien décidé à maintenir sa place dans le peloton de tête des fabricants Android.

La gamme Pixel continue de s’étoffer

La marque étoffe son catalogue avec le Pixel 10 Pro XL, version la plus ambitieuse de sa gamme. Conçu pour répondre aux exigences des utilisateurs professionnels comme des technophiles, ce modèle XL reprend les codes esthétiques des générations précédentes tout en affirmant une montée en gamme marquée, notamment au niveau de la photo et de l’affichage.

Le constructeur américain confirme ici son virage premium, amorcé depuis quelques années. L’objectif : concurrencer directement les iPhone Pro et les Galaxy Ultra, en misant sur une intégration logicielle poussée et un traitement d’image assisté par intelligence artificielle.

Un écran OLED LTPO calibré pour la précision

Le Pixel 10 Pro XL embarque une dalle OLED LTPO de 6,9 pouces, capable de basculer dynamiquement entre 1 et 120 Hz, pour optimiser la fluidité et la consommation énergétique. La définition QHD+ garantit une finesse d’affichage exemplaire, renforcée par une calibration aux petits oignons.

Google soigne aussi la luminosité, avec un pic qui dépasse les 2 500 nits, rendant l’appareil parfaitement lisible en plein soleil. Le tout est protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2, gage de robustesse sans compromis sur la finesse du design.

Un triple capteur photo au service de l’IA

La photographie reste le cœur de l’expérience Pixel. Ce 10 Pro XL embarque un module triple capteur :

un grand-angle de 50 Mpx ,

un ultra grand-angle de 48 Mpx ,

et un téléobjectif périscopique x5 de 48 Mpx.

Les clichés bénéficient d’un traitement algorithmique parmi les plus avancés du marché. La fonctionnalité Best Take permet même de fusionner plusieurs prises pour créer la photo parfaite. De nuit, le mode Night Sight impressionne toujours autant, avec des détails fins et une balance des blancs maîtrisée.

Une puce Google Tensor G4 pensée pour l’intelligence artificielle

Sous le capot, on retrouve la nouvelle puce Tensor G4, conçue en interne par Google. Elle met l’accent sur les performances en traitement IA, que ce soit pour la photo, la dictée vocale, ou l’optimisation de l’autonomie. Ce choix stratégique renforce l’intégration logicielle, au détriment peut-être d’une puissance brute face à certains concurrents sous Snapdragon 8 Gen 3.

Accompagnée de 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, cette configuration assure une fluidité à toute épreuve, même dans les usages les plus intensifs.

Une autonomie revue et une recharge plus rapide

Google améliore aussi l’endurance de son flagship, grâce à une batterie de 5 150 mAh. Combinée aux optimisations logicielles de la Tensor G4 et à l’écran LTPO, elle permet de tenir une journée et demie sans difficulté.

La recharge filaire atteint 45 W, et la recharge sans fil 30 W, avec compatibilité Qi 2.0. Le constructeur conserve sa politique sans chargeur inclus, mais permet une recharge rapide avec les blocs compatibles USB PD.

Un Android pur avec 7 ans de mises à jour

Le Pixel 10 Pro XL tourne sous Android 14, dans sa version la plus pure. Pas de surcouche, pas de bloatware, une interface fluide et cohérente. Surtout, Google promet 7 ans de mises à jour logicielles et de sécurité, un argument de poids face à la concurrence.

Cette longévité logicielle prolonge la durée de vie du smartphone, en cohérence avec les enjeux de durabilité que la marque met en avant depuis plusieurs générations.

Récapitulatif technique