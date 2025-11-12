Sateliot inaugure à Barcelone le premier centre européen de développement de satellites 5G

La société Sateliot vient d’ouvrir à Barcelone un centre européen de développement de satellites 5G, marquant une nouvelle étape dans l’essor de la connectivité spatiale. Le projet entend propulser la Catalogne et l’Espagne parmi les hubs mondiaux du « New Space ».

Sateliot, opérateur espagnol spécialisé dans les télécommunications par satellite et l’IoT en 5G, étoffe son catalogue en lançant cette infrastructure dédiée à la conception et à la vérification de satellites conformes aux normes 3GPP. La marque étoffe ainsi son offre technologique, s’alignant sur les objectifs européens de souveraineté.

Une infrastructure dédiée au cœur de Barcelone

Le nouveau centre, installé dans le siège social de Sateliot à Barcelone, dispose d’une salle blanche de 100 m², d’une salle de contrôle mission et d’un laboratoire de développement. Il accueillera la phase industrielle de la constellation, avec la conception du prototype « Tritó » — baptisé en hommage à un amphibien endémique de Catalogne.

Sur le plan technique, les satellites mesurent près de quatre mètres et pèsent 150 kg ; ils disposent d’une charge utile renforcée pour assurer non seulement la connectivité d’objets IoT, mais également la transmission de voix, données et vidéo. (Données issues du communiqué de Sateliot).

Cette implantation crée plus de 50 emplois hautement qualifiés et permet à Sateliot de doubler son effectif en un an, ce qui renforce le pôle technologique local.

Vers une connectivité spatiale 5G intégrée

Sateliot prévoit le lancement de nouveaux satellites, validés selon les standards 3GPP, capables de fournir des services de téléphonie mobile et IoT depuis l’orbite. L’entreprise indique que ses satellites agiront comme « une tour 5G dans l’espace ». Le centre de Barcelone est donc un élément clé du passage de la phase prototype à l’industrialisation de la constellation.

De surcroît, cette architecture dual‑usage vise des applications civiles (agriculture, logistique, IoT industriel) et critiques (sécurité, protection civile). Ce positionnement répond à des enjeux de souveraineté technologique européenne.

Un moteur pour l’économie catalane et espagnole

L’ouverture de ce centre constitue un levier pour l’écosystème régional : développement technologique, création d’emplois, et rayonnement international. Les autorités catalanes, espagnoles et européennes étaient présentes lors de l’inauguration, signe de l’importance stratégique du projet.

En alignant la phase industrielle à Barcelone, Sateliot inscrit l’Espagne dans une trajectoire de leadership dans le secteur « New Space » européen.

Ambitions commerciales et feuille de route

Le plan d’affaires de Sateliot vise à atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2030. La phase commerciale débutera en 2026, avec un premier objectif de 500 clients avant de passer au partenariat avec les opérateurs mobiles intégrant l’itinérance satellite. L’entreprise a déjà lancé six satellites en orbite, et prévoit un lancement de cinq unités supplémentaires en 2026.

Cette trajectoire démontre la montée en capacité de l’entreprise : de la connectivité IoT vers des services plus larges, en orbite basse (LEO), tout en respectant les normes de l’industrie.

Enjeux technologiques et innovations

Sateliot mise sur une constellation calibrée pour la connectivité globale, avec des satellites conçus pour fonctionner en orbite basse, ce qui réduit la latence et améliore la couverture. L’utilisation des normes 3GPP (Rel‑17 notamment) pour les réseaux non terrestres (NTN) assure l’interopérabilité avec les réseaux mobiles terrestres.

Par ailleurs, la dualité civil‑défense renforce l’approche stratégique : ces satellites peuvent supporter des applications de sécurité et de protection critique. Cela contribue à l’autonomie technologique européenne dans des domaines jugés sensibles.

Récapitulatif technique

Centre de développement satellite « 5G » situé à Barcelone, avec salle blanche 100 m², laboratoire et contrôle mission

Conception de satellites d’environ 4 m de long, 150 kg de masse

Constellation en orbite basse (LEO), usage IoT + voix/données/vidéo

Normes de télécommunications 3GPP (NTN, Rel‑17)

Phase industrielle démarrée, phase commerciale planifiée pour 2026

Objectif : 1 milliard € de CA en 2030

Emploi : 50+ nouveaux emplois hautement qualifiés créés

Dual‑usage civil et défense, orientation souveraineté technologique européenne

