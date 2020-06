French Days : La montre Fitbit Versa 2 noir carbone à 169€.

FitBit est une marque qui s’est très vite engouffrée sur le marché des objets connectés dédiés à la santé et au sport. Et plus particulièrement sur celui des « Wearable » avec ses montres connectées. A l’occasion des French Days, la Fitbit Versa 2 passe à 169€.

Information générale :

Les montres connectées sont devenues la nouvelle compagne de notre vie numérique avec des fonctions pratiques pour optimiser votre quotidien et pour vous aider pour garder la forme et surveiller votre santé. Le Fitbit Versa 2 répondra à toutes vos attentes. Une montre sport pour mieux vous connaître Le FITBIT VERSA 2 est un véritable assistant vous aidant à mieux connaître votre corps.

Caractéristiques techniques :