HUAWEI FreeBuds 4, les nouveaux intra auriculaires de la marque dévoilés.

Avec les HUAWEI FreeBuds 4, Huawei nous a présenté hier ses nouveaux écouteurs intra auriculaire sans fil. Ces derniers font suite aux Huawei FreeBuds 3 et Huawei FreeBuds Pro que nous avions testés il y a quelques mois.

Si vous pensiez que Huawei était à l’arrêt et ne développait plus rien, et bien vous aviez tout faux. En effet, hier le géant chinois nous avait conviés à une conférence de presse pour nous présenter toutes leurs nouveautés. Parmi celles-ci, la marque nous a présenté ses tout nouveaux écouteurs Bluetooth sans fil dernier cri : les HUAWEI FreeBuds 4.

HUAWEI FreeBuds 4, quoi de plus ?

Si parfois on peut se demander ce qu’il est possible d’apporter comme amélioration sur un produit, c’est d’autant plus vrai pour des écouteurs intra auriculaires sans fil. De fait, pour beaucoup de consommateurs, un casque sans fil c’est un casque sans fil.

Et pourtant, dans ce domaine aussi, l’évolution est possible. Ainsi, en 2019, Huawei lançait ses tout premiers écouteurs open-fit ANC TWS. Nom de code de l’appareil : HUAWEI FreeBuds 3.

A relire : Test : Huawei Freebuds 3.

Avec les HUAWEI FreeBuds 4, la marque poursuit leur évolution. C’est d’ailleurs elle qui nous en dit plus sur le sujet.

« Les nouveaux HUAWEI FreeBuds 4 sont dotés d’une technologie de réduction du bruit à double micro qui vous offre une expérience d’écoute exceptionnelle. Avancée révolutionnaire – ces écouteurs captent le bruit ambiant avec la plus grande précision grâce à leurs microphones – technologie dernier cri dans le secteur ».

Technologie AEM et gamme de fréquences allant jusqu’à 40 kHz.

La nouveauté de ces écouteurs c’est l’intégration de la technologie de réduction du bruit AEM (Adaptive Ear Matching). Cette technologie détecte automatiquement la forme de l’oreille de l’utilisateur pour réduire les bruits environnants.

Par ailleurs, Huawei souligne que ces nouveaux HUAWEI FreeBuds 4 exploitent un diaphragme composite en polymère à cristaux liquides (LCP). Ce sont eux qui permettent aux écouteurs d’atteindre une gamme de fréquences allant jusqu’à 40 kHz.

Huawei annonce également une amélioration du volume des basses de 15% par rapport à son précédent modèle.

Quid de l’autonomie des HUAWEI FreeBuds 4 ?

Huawei annonce pour ces nouveaux écouteurs intra auriculaire sans fil, une autonomie de 4 heures en mode écoute classique. Si vous activez le système ANC l’autonomie passe à 2,5 heures d’écoute. L’autonomie peut être étendue à 22 heures grâce à l’étui de rangement qui permettra aussi de recharger les écouteurs.

Prix et disponibilité.

Les HUAWEI FreeBuds 4 sont disponibles à partir du 23 juin au prix conseillé de 149€. Les HUAWEI FreeBuds 4 sont disponibles en White et Silver.