French Days : JBL Boombox à 349€ au lieu de 499€.

La marque JBL est un incontournable dans le domaine de l’audio grand public. En effet, la marque a su établir sa position depuis des années en proposant des produits audio et principalement des enceintes avec du son bien pêchu. Bref de quoi pouvoir faire des soirées et faire trembler les murs de la maison.

Depuis quelques temps déjà en plus des enceintes de salon ou des casques, la marque propose une gamme complète d’enceinte portable voire transportable. C’est le cas notamment de la JBL Boombox, le plus gros des modèles. Bluetootn Bass Bosst, bref tout y est. Et tant mieux car cet enceinte est actuellement proposée sur Amazon au prix de à 349€ au lieu de 499€.

On vous propose :

Promo JBL Boombox Enceinte Portable - Son Ultra Puissant - Modes de Son Intérieur & Extérieur - Autonomie 24 hrs - Étanche pour Piscine & Plage, Bluetooth, Noir Un son grandiose et ultrapuissant combiné aux basses les plus percutantes et riches: la Boombox JBL est conçue pour être l’enceinte bluetooth portable la plus puissante qui existe !

Profiter de 24 heures de musique sans en perdre une note? Cette enceinte est dotée d'une incroyable batterie rechargeable de 20 000mAh et de deux ports USB pour recharger les smartphones

Plus besoin de craindre les intempéries avec la Boombox JBL: Étanche selon la norme IPX7, cette enceinte est prête à faire la fête à la piscine ou à la plage

Plus fort ! Connexion jusqu’à 2 appareils en Bluetooth pour profiter en alternance d'un son stéréo époustouflant. La technologie Connect+ permet de connecter jusqu'à 100 enceintes via Bluetooth

Livraison : 1x Boombox JBL avec câble d'alimentation / Dimensions: 254,5 x 495 x 195,5mm / Jusqu'à 60W / Étanchéité IPX7 / 1x adaptateur secteur / 1x câble – Noir

Caractéristiques techniques :

