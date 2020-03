Bon Plan du dimanche : Apple iPhone 7 Noir 32 GO.

Malgré la crise du Covid-19, cela n’empêche pas de trouver des bons plans sur Internet. C’est le cas notamment avec l’Apple iPhone 7 Noir 32 GO chez boulanger qui passe de 439€ à seulement 379€. Certes, ce n’est pas le tout dernier modèle de la gamme mais pour ceux qui aiment la marque à la pomme et qui ne veulent pas dépenser des fortunes, ça peut être un bon choix.

Information générale :

Appareil photo numérique

Nombre de capteurs (+ d’infos) : 1

Résolution : 12 mégapixels

Résolution caméra avant (Selfie) : 7 mégapixels

Stabilisateur : Optique

Détails appareil photo numérique arrière : Ouverture f/1,8 – Live Photos

Détails appareil photo numérique avant : Ouverture f/2,2 – Retina Flash – Enregistrement vidéo Full HD – Live Photos

Format des vidéos : 4K à 30 i/s – Full HD à 30 ou 60 i/s – Ralenti 120 i/s en Full HD et 240 i/s en HD

Type de Flash : True Tone quadri-LED

Zoom numérique x : 5

Note DXOMARK (+ d’infos) : Non testé

Ecran

Taille de l’écran (diagonale, en pouces) (+ d’infos) : 4,7″ soit 11,9 cm

Technologie de l’écran : IPS (LCD)

Résolution de l’écran : 1334 x 750 pixels

Type d’écran (+ d’infos) : Plat

Mémoire

Mémoire interne : 32 Go

Extension de la mémoire : Non

Mémoire RAM : 2 Go

Caractéristiques générales

Modèle : iPhone 7

Couleur : Noir

Système d’exploitation : iOS 10

Type de SIM (+ d’infos) : Nano SIM

Nombre de SIM : 1 SIM

Processeur : Puce A10

Batterie : Li-ion 1960 mAh

Charge par induction (+ d’infos) : Non

Charge rapide : Non

Autonomie en communication : 14 h

Autonomie sur Internet en 4G : Jusqu’à 12h

DAS : débit d’absorption spécifique local (tête et tronc) : 1,380 W/kg. Le DAS des téléphones mobiles quantifie le niveau d exposition maximal de l utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg

Exposition aux ondes électromagnétiques : L’utilisation d’un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d’une exposition continue aux ondes électromagnétiques

Information sur l’état du produit (+ d’infos) : Neuf

Connectivité

Bluetooth : 4.2

Norme WiFi : 802.11 ac avec MIMO

Technologie NFC (+ d’infos) : Oui