Free offre 20x fois plus de données 4Gà ses abonnés.

L’opérateur mobile Free a décidé d’aider ses 5 millions d’abonnés de Free Mobile à 0€ et 2€ en raison du Corona virus. En effet, conscient que le confinement va nécessiter plus de communication et de data mobile, l’opérateur augmenter la limite du nombre de Go de transfert.

Ca y est, depuis jeudi soir le président Macron, mais aussi la première ministre faisant fonction en Belgique, ont décidé de fermer les écoles et de mettre en place des directives claires et précises en matière de confinement.

Des décisions qui ont pour effet immédiat et qui sont dues à la propagation du coronavirus alias Covid-19. Ainsi, les écoles seront fermées et le télétravail pour tous les travailleurs qui ont la possibilité de le faire est fortement conseillée.

Des décisions qui vont amener un changement de nos habitudes et des contacts téléphoniques plus importants selon Free.

1 Go de données en 4G au lieu des 50 Mo mensuels habituels.

Free a donc décidé d’augmenter le volume de transfert de données autorisées pour ses clients qui ont opté pour les forfaits Free mobiles 0€ et Free mobiles 2€. Des forfaits qui ne permettaient que très peu de transfert de données. À savoir 50 Mo.

Ces types de forfaits ayant pour fonction première l’échange de SMS et occasionnellement d’appels, mais pas vraiment de data.

« Cette mesure s’applique à l’ensemble de nos abonnés 0€ et 2€et notamment aux collégiens, lycéens et étudiants fortement représentés parmi nos abonnés 0€ et 2€.Les abonnés concernés n’ont aucune procédure à suivre, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement ».

Des abonnements qui représentent près d’un quart de ses abonnés. Le point intéressant est que, comme le souligne l’opérateur, les abonnés n’auront rien à faire. À part surveiller tout de même leur consommation. En effet, la limite de transfert est adaptée automatiquement par ses services.

Un geste pour le moins noble même si certains ne manqueront pas non plus de dire que c’est un bon coup marketing. Et on ne pourra pas les contredire.