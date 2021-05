Cricut Maker 3 – La machine de découpe ultime connectée.

La Cricut Maker 3 a des allures d’imprimante. Pourtant ça n’en est pas une. En effet, il s’agit ici d’une découpeuse qui permettra à ceux qui font du bricolage, découpage ou collage de se faire plaisir.

Cricut est une société qui s’est spécialisée dans le découpage, le collage, bref les artistes en herbe. En effet, la société propose des produits qui permettront de faire des patchworks ou des motifs.

En effet, la particularité de cette machine est qu’elle se présente telle une imprimante de bureau. Jolie, design, peu encombrante. Mais au lieu d’avoir une tête d’impression, elle est munie d’une tête interchangeable qui permettra de couper différents types de papier. Adhésif ou non.

« La Cricut Maker™ 3 peut découper plus de 300 matériaux, du papier le plus délicat aux matériaux difficiles comme le cuir et le bois de tilleul »