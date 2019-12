Bon Plan : 349€ de remise sur le Dell XPS 13-9380 Full HD Argent.

Dell est un poids lourd dans le monde de l’informatique. La marque propose des machines avec des configurations à la carte. Mais elle propose aussi des modèles complets comme cet ultra portable Dell XPS 13-9380 Full HD Argent.

Un ordinateur équipé d’un processeur Intel Core i5, de 8Go de mémoire RAM, et d’une capacité de stockage de 256Go. En SSD qui plus est. Le tout pour un poids de seulement 1.23Kg. Et ce monstre Amazon France le propose avec une belle remise de 349€.

On vous propose :

Promo Dell XPS 13-9380 Ordinateur Portable Ultrathin 13,3" Full HD Argent (Intel Core i5, 8Go de RAM, SSD 256Go, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home) Clavier AZERTY Français 200€ remboursés sur une sélection de PC Dell XPS 13, XPS 15 ou Alienware (du 22/11 au 15/01) - Détails de l'offre plus bas dans "Offres spéciales"

Ecran : 13,3 pouces Full HD - 1920 x 1080 pixels

Stockage et mémoire : 8 Go de RAM, SSD 256 Go

Processeur : Intel Core i5-8265U (8ème génération)

Carte Graphique : Intel UHD Graphics

Caractéristiques techniques :

Promo Dell XPS 13-9380 Ordinateur Portable Ultrathin 13,3" Full HD Argent (Intel Core i5, 8Go de RAM, SSD 256Go, Intel UHD Graphics, Windows 10 Home) Clavier AZERTY Français 200€ remboursés sur une sélection de PC Dell XPS 13, XPS 15 ou Alienware (du 22/11 au 15/01) - Détails de l'offre plus bas dans "Offres spéciales"

Ecran : 13,3 pouces Full HD - 1920 x 1080 pixels

Stockage et mémoire : 8 Go de RAM, SSD 256 Go

Processeur : Intel Core i5-8265U (8ème génération)

Carte Graphique : Intel UHD Graphics

Acheter sur Amazon