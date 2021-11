Black Friday 2021 : Kit CPL devolo Magic 2 WiFi next pack de 3 à 209€ au lieu de 299€.

devolo Magic 2 WiFi next : Kit CPL WiFi Multiroom le plus rapide du monde (2400 Mbits/s, 5 ports Ethernet Gigabit) idéal télétravail et streaming, prises françaises

Caractéristiques techniques :

Kit Multiroom performant avec 3 adaptateurs pour une couverture WiFi Mesh sans faille partout dans la maison – idéal pour le télétravail, streaming, jeux en ligne dans de nombreuses pièces

Technologie CPL innovante (G.hn) par le leader du marché : vitesse de transmission maximale de 2400 Mbits/s pour une connexion Internet haut débit de tous vos appareils

Liberté numérique : le WiFi Mesh haut débit avec l’Access-Point-Steering permet une connexion optimale de vos terminaux

Plaisir multimédia partout : grâce à la technologie multi-utilisateurs MIMO, mettez le meilleur WiFi possible à disposition de plusieurs terminaux en même temps

Solution réseau multiroom complète : 3 prises CPL avec 5 ports Ethernet Gigabit en tout. Compatibles avec tous les adaptateurs Magic et toutes les box internet

