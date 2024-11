Black Friday : Profitez de 400 € de réduction sur le PC Gamer LENOVO LOQ Tower 17IRR9 chez Boulanger

Le Black Friday 2024 bat son plein, et cette année, les amateurs de gaming ont de quoi se réjouir. Chez Boulanger, l’un des leaders de la distribution électronique en France, le PC Gamer LENOVO LOQ Tower 17IRR9 bénéficie d’une réduction spectaculaire de 400 €, une opportunité à ne pas manquer pour les passionnés de jeux vidéo.

Caractéristiques techniques :

Le PC LENOVO LOQ Tower est un modèle conçu pour les gamers exigeants, offrant une configuration robuste et des performances optimales. Grâce à cette promotion, il est disponible à un prix très compétitif sur le site de Boulanger

Une offre gaming exceptionnelle signée Boulanger

Boulanger, connu pour ses offres compétitives et ses services de qualité, s’inscrit dans la tendance du Black Friday en proposant des promotions agressives sur les produits high-tech. Avec cette réduction de 400 €, l’enseigne marque un coup fort dans le secteur du gaming, attirant aussi bien les joueurs occasionnels que les hardcore gamers.

Cette réduction s’applique sur un produit phare de la marque LENOVO, une référence incontournable pour ceux qui recherchent un équilibre entre puissance et budget maîtrisé.

Un processeur puissant pour des performances optimales

Au cœur du LENOVO LOQ Tower 17IRR9, on retrouve un processeur Intel Core i7 de 13e génération. Ce composant est réputé pour sa rapidité et sa gestion multitâche, capable de faire tourner des jeux récents sans ralentissement. Avec des fréquences élevées et une architecture performante, ce processeur répond aux besoins des gamers qui cherchent fluidité et réactivité.

De plus, il offre des capacités idéales pour les tâches gourmandes en ressources, comme le montage vidéo ou la création 3D, rendant cette machine polyvalente.

Une carte graphique taillée pour le gaming

Le LENOVO LOQ Tower est équipé de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060, un choix judicieux pour les joueurs. Cette carte permet de profiter des technologies de ray tracing et d’intelligence artificielle pour des graphismes saisissants et une immersion totale dans les jeux.

Que vous soyez adepte de FPS intenses ou de jeux d’aventure aux univers détaillés, cette configuration garantit des images fluides, même en haute résolution.

Un design pensé pour les gamers modernes

Au-delà des performances, le LENOVO LOQ Tower 17IRR9 se distingue par son design élégant et fonctionnel. La tour arbore des lignes épurées et des finitions modernes, tout en offrant une excellente gestion thermique grâce à une ventilation optimisée.

Les amateurs de personnalisation apprécieront également l’éclairage RGB, qui ajoute une touche esthétique et permet de créer une ambiance immersive dans leur espace de jeu.

Stockage et mémoire adaptés à vos besoins

Le PC est équipé de 16 Go de RAM DDR5, une mémoire vive rapide et performante pour un multitâche fluide et sans accroc. Pour le stockage, un SSD de 512 Go assure des temps de chargement réduits, que ce soit pour démarrer votre système ou lancer vos jeux préférés.

Cette combinaison garantit une expérience utilisateur rapide et agréable, idéale pour répondre aux besoins croissants des applications modernes et des jeux les plus gourmands.

Récapitulatif technique

Voici un résumé des spécifications du LENOVO LOQ Tower 17IRR9 :

Processeur : Intel Core i7-13700F

: Intel Core i7-13700F Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4060

: NVIDIA GeForce RTX 4060 Mémoire vive (RAM) : 16 Go DDR5

: 16 Go DDR5 Stockage : SSD 512 Go

: SSD 512 Go Design : Tour avec éclairage RGB, gestion thermique avancée

: Tour avec éclairage RGB, gestion thermique avancée Prix pendant le Black Friday : 400 € de réduction chez Boulanger

Conclusion : Une opportunité à ne pas manquer

Pour les passionnés de gaming, le Black Friday est l’occasion idéale de renouveler leur matériel. Grâce à Boulanger, le LENOVO LOQ Tower 17IRR9 devient accessible à un prix très attractif, sans compromis sur les performances.

Avec ses caractéristiques techniques solides et sa réduction exceptionnelle, ce PC gamer s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Ne tardez pas, car cette offre est limitée dans le temps et les stocks risquent de s’épuiser rapidement !