Black Friday : 399€ au lieu de 499€ pour le Casque SONOS Ace Noir.

Le Black Friday est l’occasion idéale pour s’équiper de produits high-tech à prix réduit. Cette année, le casque SONOS Ace Noir, connu pour ses performances audio haut de gamme, est proposé à 399€ au lieu de 499€ chez Boulanger. Une promotion à ne pas manquer pour les amateurs de son de qualité.

Caractéristiques techniques :

SONOS est une marque reconnue pour ses produits audio connectés, alliant design élégant et technologie avancée. Avec le Ace Noir, la marque étoffe son catalogue de casques audio destinés aux amateurs de musique exigeants, en quête d’une expérience sonore immersive et personnalisée.

Un casque conçu pour l’immersion

Le casque SONOS Ace Noir se distingue par son design soigné et ses matériaux premium. Léger et confortable, il est idéal pour une utilisation prolongée, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement. Le casque intègre des coussinets en mousse à mémoire de forme qui assurent une isolation phonique optimale et un confort maximal.

Qualité sonore premium

Ce modèle est équipé de transducteurs haut de gamme développés par SONOS. Résultat : un son équilibré, avec des basses profondes, des médiums clairs et des aigus précis. Que vous soyez adepte de musique classique, de rock ou de podcasts, le casque offre une restitution sonore fidèle et nuancée.

Connexion sans fil et compatibilité étendue

Grâce à sa connectivité Bluetooth avancée, le SONOS Ace Noir permet une transmission audio stable et sans perte de qualité. Il est également compatible avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant, offrant une expérience d’utilisation simplifiée et intuitive.

Une autonomie adaptée à vos besoins

Avec une autonomie impressionnante de 30 heures, le casque SONOS Ace Noir accompagne les utilisateurs tout au long de leur journée. Il est également équipé d’un système de charge rapide : 15 minutes suffisent pour bénéficier de 3 heures d’écoute supplémentaires.

Une offre à ne pas manquer

Habituellement vendu à 499€, le casque SONOS Ace Noir est proposé à 399€ pendant le Black Friday. Cette réduction exceptionnelle en fait une opportunité parfaite pour s’équiper d’un casque haut de gamme à prix compétitif.

Récapitulatif technique