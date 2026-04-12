Airfryer Philips NA231/00 : une remise exceptionnelle sur la friteuse sans huile Série 2000 chez Boulanger

L’Airfryer Philips NA231/00 fait actuellement l’objet d’une remise notable chez Boulanger. Ce modèle de la Série 2000, doté d’une capacité de 6,2 litres et d’une fenêtre de cuisson, vise à démocratiser la cuisson sans huile à grande capacité. Positionné sur un segment accessible, il combine technologies de cuisson rapide et design pensé pour un usage quotidien.

Avec ce modèle, Philips poursuit sa stratégie d’élargissement de sa gamme Airfryer. La marque étoffe son catalogue avec des appareils plus abordables, tout en conservant ses technologies de cuisson à air chaud qui ont contribué à populariser ce type d’équipement.

Un design fonctionnel avec fenêtre de cuisson

L’Airfryer Philips NA231/00 adopte un design sobre, mêlant noir et argent, dans la continuité des modèles récents du constructeur. Son principal élément différenciant reste la présence d’une fenêtre de cuisson.

Cette dernière permet de surveiller les aliments sans ouvrir le panier. Un point qui améliore le confort d’utilisation au quotidien et limite les pertes de chaleur. L’appareil conserve un format compact malgré sa capacité élevée.

L’ergonomie reste classique avec un écran de contrôle en façade et des commandes simplifiées pour un usage rapide.

Une capacité de 6,2 litres adaptée aux familles

Avec une cuve de 6,2 litres, l’Airfryer Philips NA231/00 vise clairement les foyers de plusieurs personnes. Cette capacité permet de préparer :

des portions familiales de frites

un poulet entier

plusieurs plats en une seule cuisson

Ce volume positionne le produit sur un segment intermédiaire, entre les modèles compacts et les versions XXL.

Dans un contexte où les Airfryers deviennent des appareils polyvalents, cette capacité constitue un argument central.

Technologie Rapid Air : cuisson sans huile maîtrisée

L’Airfryer Philips NA231/00 repose sur la technologie Rapid Air, signature de la marque. Celle-ci utilise une circulation d’air chaud à haute vitesse pour cuire les aliments de manière homogène.

Résultat :

des aliments croustillants à l’extérieur

une cuisson plus uniforme

une réduction significative de l’utilisation d’huile

Ce système répond à une demande croissante pour une cuisine plus légère, sans pour autant sacrifier la texture des aliments.

Des programmes de cuisson simplifiés

L’appareil propose plusieurs programmes automatiques pour faciliter la préparation :

frites

viande

poisson

légumes

desserts

Ces modes permettent d’ajuster automatiquement la température et le temps de cuisson. L’Airfryer Philips NA231/00 s’adresse ainsi à un public large, y compris aux utilisateurs peu expérimentés.

La présence d’un panneau de commande intuitif renforce cet aspect accessible.

Une gestion de la cuisson optimisée

Outre les programmes, l’Airfryer Philips NA231/00 permet un contrôle manuel :

réglage de la température

minuterie intégrée

arrêt automatique

La fenêtre de cuisson vient compléter ces fonctionnalités en apportant un retour visuel direct. Cela limite les ouvertures du panier, ce qui améliore l’efficacité énergétique.

Une remise qui renforce son attractivité

La promotion actuelle chez Boulanger repositionne l’Airfryer Philips NA231/00 comme une option particulièrement compétitive.

Dans un marché où les Airfryers se multiplient, le prix devient un facteur déterminant. Cette remise rend le modèle plus accessible face à des concurrents souvent agressifs sur les tarifs.

Elle s’inscrit dans une tendance plus large de démocratisation de ces appareils.

Un appareil pensé pour un usage quotidien

L’Airfryer Philips NA231/00 se distingue par sa polyvalence :

cuisson rapide

entretien simplifié

utilisation intuitive

Le panier amovible facilite le nettoyage, un critère essentiel pour une utilisation régulière. L’appareil peut remplacer plusieurs équipements en cuisine, notamment le four pour certaines préparations.

Ce qu’il faut retenir

L’Airfryer Philips NA231/00 propose une capacité de 6,2 litres adaptée aux familles.

Il intègre la technologie Rapid Air pour une cuisson sans huile efficace.

La fenêtre de cuisson améliore l’expérience utilisateur au quotidien.

La remise actuelle chez Boulanger renforce son positionnement accessible.

Positionnement sur le marché

L’Airfryer Philips NA231/00 se situe sur le segment des Airfryers milieu de gamme. Il fait face à des concurrents comme Moulinex, Ninja ou Cosori.

Son principal avantage repose sur :

la fiabilité de la marque Philips

la présence de technologies éprouvées

une capacité adaptée aux familles

Il cible les utilisateurs recherchant un appareil polyvalent sans basculer vers des modèles premium plus coûteux.

FAQ : Airfryer Philips NA231/00

Quelle est la capacité de l’Airfryer Philips NA231/00 ?

L’appareil propose une cuve de 6,2 litres, adaptée à une utilisation familiale.

Peut-on cuisiner sans huile ?

Oui, grâce à la technologie Rapid Air, la cuisson se fait avec peu ou pas d’huile.

La fenêtre de cuisson est-elle utile ?

Elle permet de surveiller les aliments sans ouvrir le panier, ce qui améliore la cuisson.

Quel est le prix avec la remise ?

Le prix varie selon les promotions chez Boulanger, mais il est actuellement en baisse.

Est-il facile à nettoyer ?

Oui, le panier est amovible et conçu pour un entretien simplifié.

Récapitulatif technique

Capacité : 6,2 L

Technologie : Rapid Air

Puissance : environ 1700 W (estimée)

Programmes : automatiques + manuel

Fenêtre de cuisson : oui

Température : réglable

Utilisation : cuisson sans huile

Entretien : panier amovible

En résumé

L’Airfryer Philips NA231/00 combine grande capacité, cuisson sans huile et simplicité d’utilisation. Sa fenêtre de cuisson apporte un vrai plus au quotidien. Avec la remise actuelle, il devient une option pertinente pour les foyers cherchant un Airfryer accessible et polyvalent.