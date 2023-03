YH-E700B, la nouvelle arme audio de Yamaha !

Avec son tout nouveau YH-E700B, Yamaha marque reconnue dans le monde de l’audio grand public et de haute-fidélité propose un nouveau casque sans fil Bluetooth pour tous les mélomanes nomades.

Yamaha est un mastodonte dans l’univers de l’audio grand public. La marque qui propose des chaines hi-fi, des amplificateurs connectés, des enceintes n’a plus vraiment à prouver son savoir-faire. Mais comme toute marque, prouver qu’elle reste toujours active dans son segment est une nécessité. En ce mois de février 2023 elle le prouve encore une fois avec la sortie d’un tout nouveau casque sans fil Bluetooth Supra aural.

YH-E700B, un nouveau casque supra aural haut de gamme.

Alors, oui très clairement, Yamaha revint en force dans le segment des casques audio supra aural premium avec ce nouveau YH-E700B.De fait, depuis quelque temps ce segment attire de plus en plus de consommateurs. Il était donc logique que Yamaha poursuive dans ce créneau. On retrouve donc pour ce casque des transducteurs dynamiques de 40mm de diamètre enrobé dans des coussinets d’oreilles elliptiques. L’arceau quant à lui est réglable et est doté aux niveaux des oreillettes de charnières pivotantes pour déposer le casque à plat sur une table.

Connexion Bluetooth en mode haut de gamme.

Pour la partie sans fil, Yamaha a opté pour du Bluetooth 5.2 avec une compatibilité Qualcomm aptX Adaptive audio pour délivrer un rendu sonore clair dans les aigu et bien pêchu dans les grave. Mais le plus intéressant dans ce casque est sa fonction ANC. De fait Yamaha souligne que la fonction ANC sur son casque YH-E700B est assisté d’une IA maison qui aura pour effet d’analyser le signal reçu du micro interne de manière à ne laisser passer dans les écouteurs que le son d votre source audio et pas les sons de votre environnement.

Pour les plus distraits ou ceux qui aiment écouter leur musique durant de longues heures, sachez que le casque Yamaha YH-E700B propose une autonomie jusqu’à 32 heures d’écoute et cela en seulement 3.5 heures de charge.

Prix et Disponibilité.

Le casque qui est disponible en noir ou en beige est annoncé à un prix de 399€ TTC. Il sera disponible à l’achat courant du mois de mars 2023.