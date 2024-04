Bluetooth LE Audio et Auracast audio : Une Révolution en marche pour l’audio sans fil ?

Auracast audio, une nouvelle évolution pour le Bluetooth ? Le Bluetooth est depuis longtemps synonyme de connectivité sans fil universelle, offrant une gamme de solutions pour le transfert de données et la communication audio entre appareils. La technologie pourrait franchir un nouveau cap.

Avec l’avènement du Bluetooth LE Audio (LE Audio), la technologie a élargi considérablement son catalogue, promettant une amélioration significative de la qualité audio et de l’efficacité énergétique pour les appareils audio sans fil.

Bluetooth LE Audio et Auracast : Redéfinir l’Expérience audio sans fil.

Trois ans et demi après l’annonce par le Bluetooth Special Interest Group (SIG) d’une nouvelle spécification pour un codec audio de haute qualité et basse consommation (LC3), le Bluetooth LE Audio est sur le point d’entrer dans une nouvelle génération.

Le développement de cette technologie complexe a nécessité du temps pour éliminer les bugs, assurant une compatibilité étendue avec les milliards d’appareils Bluetooth existants. Avec l’arrivée d’Auracast, le Bluetooth entend offrir une nouvelle dimension à notre technologie sans fil de proximité préférée.

A relire : On a trouvé le casque « kitty headphones » de Beyonce, c’est le Razer Kraken Kitty edition ! Avec l’arrivée du Verizon Superbowl aux États-Unis, Beyonce a publié un teaser de sa nouvelle chanson pour l’occasion avec sur la tête ce que les fans appellent le « kitty headphones »….

Contrairement à l’Audio Classique, le Bluetooth LE Audio permet une communication audio point à point et introduit la fonctionnalité d’audio multi-stream, permettant à des dispositifs tels que des écouteurs de recevoir des flux audio uniques pour chaque oreillette, améliorant ainsi la stéréophonie et prolongeant la durée de vie de la batterie.

Cette évolution représente une amélioration substantielle par rapport aux technologies précédentes, nécessitant des compromis entre la qualité audio et l’autonomie.

Auracast Audio : Vers une Inclusion Audio.

L’ajout d’Auracast au Bluetooth LE Audio représente une autre innovation majeure, permettant à un appareil source audio de diffuser un ou plusieurs flux audio vers un nombre illimité de récepteurs Bluetooth. Cette fonctionnalité promet non seulement d’améliorer l’accessibilité pour les personnes malentendantes grâce à une technologie d’écoute assistée de haute qualité et à moindre coût, mais aussi de soutenir des services de traduction simultanée multilingue. Auracast ouvre donc la porte à une utilisation plus inclusive et variée de l’audio sans fil dans des espaces publics et privés.

Prochaine Génération de SoCs optimisée pour Bluetooth LE Audio

Les dernières générations de SoCs (systèmes sur puce) sans fil sont optimisées pour répondre aux besoins computationnels du codec LC3 de LE Audio sans sacrifier l’efficacité énergétique. Des produits tels que le nRF5340 de Nordic Semiconductor illustrent cette évolution, avec des processeurs dédiés à la performance et à la connectivité sans fil tout en maintenant une consommation énergétique minimale.

Avec des applications allant des écouteurs aux appareils d’assistance auditive, le Bluetooth LE Audio associé à Auracast promet une avancée intéressante doc dans les années à venir.