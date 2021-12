REAL BLUE NC, le nouveau casque audio de Teufel.

Avec le REAL BLUE NC, Teufel s’ouvre à l’univers de l’audio portable avec ce tout nouveau casque qui propose une nouvelle solution supra aural avec une qualité de son HD. Cerise sur le gâteau, ce modèle propose la technologie à réduction de bruit.

Teufel, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, est une marque allemande qui s’est orientée dans le segment de l’audio de qualité. Enceintes audio, ensemble 7.1, caisson de basses, barre de son… par ailleurs, nous avons déjà eu par le passé l’opportunité de tester des produits de la marque.

REAL BLUE NC, un casque qui envoie du lourd.

Avec ce nouveau casque, la marque reste dans sa philosophie et son ADN. À savoir proposer un produit audio de qualité et avec un rendu sonore digne des meilleures tout en intégrant les technologies nécessaires. Ainsi ce modèle REAL BLUE NC est équipé de la fonction de réduction de bruit active. NC pour ANC.

S’il est possible d’activer le mode pour être totalement isolé du monde extérieur, il est également possible d’activer le mode « transparent » pour une perception claire des bruits extérieurs. Par ailleurs, les haut-parleurs qui équipent ce casque proposent un rendu sonore HD et sont dotés d’une chambre arrière aérée pour de hauts volumes sonores.

Du Bluetooth de qualité !

Pour accompagner votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable, Teufel a opté pour une solution Bluetooth 5.0 avec apt-X® et AAC. De quoi accepter des flux audio de qualité CD. Sont présents également des microphones intégrés qui permettront ainsi de prendre des appels ou de piloter les assistants vocaux tels que Google et Siri.

De plus, Teufel n’est pas peu fière de souligner que ce casque REAL BLUE NC intègre la technologie Qualcomm® cVc™.

Design et utilité pour ce casque REAL BLUE NC.

Teufel propose pour ce casque des coussinets aérés et amovibles. Le casque est également équipé d’un système de charnière ce qui rend le casque pliable pour un encombrement moindre. Teufel fournit en plus une housse de rangement. Enfin, les écouteurs sont équipés de Touches de commande. Ce qui évitera de devoir sortir votre smartphone.

À noter que l’application Teufel Headphones disponible pour les utilisateurs Android et les utilisateurs iOS permet de configurer des réglages sonores selon vos préférences.

Prix et Disponibilité.

Le casque REAL BLUE NC est proposé en divers coloris blanc perle, noir nuit et bleu métal. Il est commercialisé au prix de 229.99€. À noter que la marque propose le même casque, mais sans la technologie ANC au prix de 169.99€.