Avec cette nouvelle enceinte BOOMSTER, la marque allemande Teufel qui a fait de l’audio sa spécialité propose une enceinte « portable » aux allures des Boombox des années 1980-1990. Une enceinte qui hérite cependant des dernières technologies modernes.

Écouter la musique dans son casque audio de qualité comme le Sony WH-1000XM4, c’est toujours agréable. Mais si vous souhaitez partager vos morceaux entre pots, alors une enceinte nomade est ce qu’il faut.

BOOMSTER, la boombox de sa génération ?

Ainsi, la marque annonce la renaissance des enceintes audio portable voir transportable avec cette BOOMSTER. Une enceinte qui s’offre un nouveau design rectangulaire et équipé d’une poignée pour la porter à bout de bras. Cette enceinte entend offrir une qualité et des performances plus qu’intéressantes.

Tout d’abord, avec une puissance de sortie de 42 watts RMS. Un son délivré en outre par un système stéréo à trois voies et une technologie baptisée Dynacore pour offrir un rendu sonore plus large. En outre, l’enceinte est dotée d’un caisson de basses intégré.

Par ailleurs cette version du BOOMSTER intègre deux membranes passives qui viennent en assistance du haut-parleur de graves pour des basses plus sèches et punchy. Comme l’enceinte a pour rôle de pouvoir être emmenée à l’extérieur, Teufel a intégré la certification IPX5 qui « protège » l’enceinte de la pluie ou des éclaboussures.

Bluetooth, radio FM et DAB+.

La BOOMSTER est équipée de Bluetooth 5.0 avec apt-X pour un appairage avec un smartphone, une tablette ou toute autre source audio Bluetooth. À noter que Teufel lui intègre également une fonction Radio FM et radio DAB+.

Autre détail intéressant, il est possible d’associer une deuxième enceinte BOOMSTER pour générer un effet stéréo gauche/droite. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie de l’enceinte, Teufel l’a équipé d’une batterie qui lui offre pas moins de 18 heures de musique continue. Par ailleurs, un port USB-A permet de recharger un smartphone et de transformer votre enceinte en powerbank.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte est disponible dès maintenant pour un montant de 369,99 euros. La BOOMSTER est disponible dans les couleurs Sand white (blanc) et Night black (noir).