La fonction de traçage Covid-19 intégrée dans les smartphones Android.

Alors, ça y est, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais la fonction de traçage Bluetooth et GPS liés à votre smartphone et au Covid-19 vient d’être intégré à votre smartphone. Et ce tout en douceur.

Si vous n’avez pas suivi de près l’actualité high-tech concernant le Covid-19, vous avez peut-être zappé le fait qu’Apple et Google ont travaillé ensemble pour fournir un moyen aux états de tracer et d’interconnecté les gens via Bluetooth pour être informé d’un contact avec quelqu’un de positif au Covid-19.

Par ailleurs, le gouvernement avait annoncé la sortie de l’application pour le 2 juin. À noter que l’application est disponible depuis le PlayStore sous l’appellation « StopCovid France ».

Cette nouvelle fonctionnalité proposée par Google et son système d’exploitation va permettre ainsi le « traçage » des personnes atteintes du Covid-19. Bien sûr, cette fonctionnalité n’est possible que si vous activez le Bluetooth et que vous installez l’application en question. Une fonctionnalité qui est également désormais présente sur les iPhone.

Que permet cette fonctionnalité ?

Si vous vous demandez ce que permet cette nouvelle fonction au sein de votre smartphone Android, le mieux est de vous rendre directement sur votre smartphone pour en lire ce que Google a écrit.

Ainsi, pour se faire, il vous suffira de vous rendre dans les paramètres de votre smartphone. Sélectionner la rubrique « Google » . Dans les services, vous verrez un service qui a pour nom : « Notifications d’exposition au COVID-19 ».

Une fois dans cette rubrique, vous trouverez toutes les informations concernant cette nouvelle fonctionnalité. À noter que cela permet à une application tierce d’être utilisée. Effectivement, le service installé par Google ne permet pas au préalable d’utiliser le système de traçage Convid-19 et d’être informé si vous côtoyez quelqu’un.

Pour cela il faudra installer l’application du gouvernement. En outre, sachez que d’autres états proposent une application similaire.