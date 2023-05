Kono, votre minuteur de vie pour plus d’efficacité !

Avec Kono vous allez pouvoir gérer votre journée de travail selon la technique « Pomodoro » qui consiste à organiser ses activités en sessions de travail de 25 minutes, entrecoupées de courtes pauses. Mais avec Kono l’interaction se fera avec vos outils et appareils de travail via Bluetooth.

La société Lamy, entreprise allemande fondée en 1930 et spécialisée dans la fabrication de stylo dont le plus connu est son modèle Safari, a eu l’idée de développer un produit connecté d’un nouveau genre qui a pour objectif de fournir une nouvelle solution et méthode de travail pour être plus productif. Un appareil qui communique avec vos équipements via Bluetooth.

Kono, un minuteur connecté qui s’occupe de gérer votre temps.

Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe une technique baptisée « Pomodoro » qui a été développée sur base de recherches sur le cerveau et qui propose un système pour la gestion du temps de travail qui alterne temps de travail et pause.

C’est en utilisant cette technique que Kono, un petit objet connecté communique avec vos différents objets connectés comme votre ordinateur portable, votre smartphone pour gérer votre temps.

Kono est en effet doté de différents modes qui s’enclencheront selon sa position. Ainsi, le dispositif propose par défaut quatre modes : Meeting mode, Focus mode, communication mode et Break mode. Des modes qui au travers d’une application à installer sur votre ordinateur portable peuvent être configurés selon vos besoins.

Un minuteur connecté ?

L’idée ici c’est que Kono fonctionne un peu à la manière d’un minuteur qui vous guidera dans votre travail. 25 minutes durant lesquelles vous serez concentré sur ce que vous faites pour vous avertir ensuite qu’il est temps de prendre 5 minutes de pause.

La spécialité de Kono est que durant les différents modes il est possible d’activer ou désactiver votre smartphone, vos appels téléphoniques, vos notifications sur PC ou les notifications de certains logiciels par exemple Facebook, WhatsApp et autres messagerie instantanée pour que vous restiez concentré sur votre travail.

Le Bluetooth pour une interconnexion.

De fait, grâce à sa connexion Bluetooth et à l’appairage avec votre smartphone ou votre ordinateur de travail, il vous sera possible de mettre votre smartphone en mode « ne pas déranger » pour ne pas être interrompu dans votre travail. Il en sera de même avec votre ordinateur portable et ses applications.

Le boitier qui ressemble à un petit cube de 71x71x40mm et qui ne pèse que 120 grammes est équipé d’un écran HD LCD TFT d’une résolution de 480 x 480 px. La batterie intégrée propose une autonomie de plus de 10 heures. La recharge quant à elle se fera depuis un port USB-C.

Prix et Disponibilité.

Le Kono est actuellement disponible depuis le site Indiegogo au prix de 119€ au lieu de 169€. Les premiers exemplaires seront commercialisés courant du mois de novembre 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=kC0rnOffCsc&t=17s