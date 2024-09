Enceinte Audio Kanto Audio REN : Découvrez les Nouveaux Haut-Parleurs Actifs

Les nouvelles enceintes actives REN de Kanto Audio arrivent sur le marché, proposant des fonctionnalités variées et une connectivité étendue. Ces enceintes de 100W se positionnent comme un ajout notable à la gamme du fabricant canadien.

Kanto Audio est une entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication de solutions audio. La marque est connue pour ses produits innovants, dont les modèles TUK, YU6, ORA, et le plus récent ORA4. Avec l’introduction des enceintes REN, Kanto Audio continue d’élargir son offre de produits, visant à répondre aux besoins divers des utilisateurs.

Connectivité et Fonctions des Enceintes Kanto Audio REN

Les enceintes Kanto Audio REN sont conçues pour offrir une large gamme de possibilités de connexion. Elles sont les premières de la marque à intégrer une connexion HDMI ARC avec CEC, permettant une connexion directe aux téléviseurs et une meilleure expérience audio pour les films et les émissions de télévision. Cette fonction marque une nouveauté dans la gamme de produits de Kanto Audio, qui enrichit ainsi son assortiment.

En plus de l’HDMI ARC, les REN disposent d’entrées USB-C et Optique compatibles avec l’audio jusqu’à 24 bits/96 kHz, ainsi que de la connectivité Bluetooth 5.3. Ces caractéristiques permettent une utilisation polyvalente avec divers appareils, notamment les smartphones, les ordinateurs et les lecteurs audio numériques. Kanto Audio introduit ainsi de nouvelles références dans son catalogue, répondant aux attentes des utilisateurs en matière de connectivité et de flexibilité.

Caractéristiques Techniques et Qualité Audio

Les enceintes REN sont dotées d’un tweeter de 1 pouce à dôme de soie et d’un woofer de 5,25 pouces à cône concave en aluminium, avec un amplificateur Class D fournissant 100W RMS (200W en puissance de crête). La réponse en fréquence de ces enceintes s’étend de 50Hz à 22kHz, couvrant un large spectre sonore.

Les Kanto Audio REN incluent également des fonctionnalités de personnalisation audio telles que le mode Vocal Boost, qui améliore la clarté des dialogues, et le Night Mode, qui réduit les effets sonores forts pour une écoute nocturne plus confortable. Ces options permettent aux utilisateurs d’adapter l’écoute selon leurs préférences.

Design et Options de Couleur

Les enceintes REN sont disponibles en cinq finitions de couleur : Matte Black, Matte Grey, Matte Orange, Matte Blue, et Matte White. Cette variété permet aux utilisateurs de choisir une enceinte qui s’adapte à leur intérieur ou à leur espace de travail. Kanto Audio diversifie ainsi ses collections, offrant des produits adaptés aux préférences esthétiques des consommateurs.

La construction en MDF de qualité acoustique avec évent arrière est conçue pour optimiser les performances sonores tout en offrant une apparence soignée. Les enceintes sont également équipées de grilles de haut-parleur amovibles, offrant une option supplémentaire de personnalisation.

Informations sur la Disponibilité et le Prix

Les enceintes Kanto Audio REN seront disponibles à partir de septembre et seront présentées lors de l’événement IFA Showstoppers à Berlin. Elles seront commercialisées au prix de 499 £ / 579 € / 599 $ / 799 CA$, positionnant ces enceintes comme une option intéressante dans leur catégorie de performance et de fonctionnalités.

Récapitulatif Technique

Tweeter : 1 pouce à dôme de soie

: 1 pouce à dôme de soie Woofer : 5,25 pouces à cône concave en aluminium

: 5,25 pouces à cône concave en aluminium Amplificateur : Type Class D

: Type Class D Impédance : 4Ω

: 4Ω Puissance de sortie : 100W RMS (200W crête)

: 100W RMS (200W crête) Réponse en fréquence : 50Hz – 22kHz

: 50Hz – 22kHz Filtre passe-haut/bas : 80Hz (sélectionnable)

: 80Hz (sélectionnable) Construction du boîtier : MDF de qualité acoustique, évent arrière

: MDF de qualité acoustique, évent arrière Entrées : HDMI ARC avec CEC, USB-C (jusqu’à 24 bits/96 kHz), Optique (TOSLINK), Bluetooth 5.3, RCA (L + R), Mini-Jack 3,5 mm

: HDMI ARC avec CEC, USB-C (jusqu’à 24 bits/96 kHz), Optique (TOSLINK), Bluetooth 5.3, RCA (L + R), Mini-Jack 3,5 mm Sorties : Sub-out, USB Charge (5V / 1A)

: Sub-out, USB Charge (5V / 1A) Codecs Bluetooth pris en charge : SBC / AAC

: SBC / AAC Modes sonores : Vocal Boost, Night Mode

: Vocal Boost, Night Mode Fixation inférieure : Trou de montage de 1/4 pouce -20

: Trou de montage de 1/4 pouce -20 Alimentation automatique : Oui (désactivable pour un fonctionnement en continu)

: Oui (désactivable pour un fonctionnement en continu) Télécommande fournie : Oui

: Oui Grilles de haut-parleur amovibles : Oui

: Oui Options de couleur : Matte Black, Matte Grey, Matte Orange, Matte Blue, Matte White

: Matte Black, Matte Grey, Matte Orange, Matte Blue, Matte White

