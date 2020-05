Test : Moshi SnapTo support de voiture magnétique à charge sans fil

Moshi est une marque qui propose différents produits high-tech. Ainsi, cette fois le constructeur propose Moshi SnapTo. Un produit dédié au téléphone et à la voiture avec son support de voiture magnétique Moshi SnapTo.

Alors, le support de voiture est un moyen très pratique de ranger et charger son téléphone en voiture. Du coup, avec le Moshi SnapTo, la marque vous propose l’un des premiers supports de voiture magnétique certifiés Qi. Par ailleurs, dans sa gamme, la marque propose le support de voiture avec charge sans fil, ainsi qu’un support mural pour l’usage à domicile.

Tout d’abord, le nom « SnapTo » fait référence à la vitesse à laquelle le téléphone de l’utilisateur s’aimante au support. Effectivement, conçu pour fonctionner avec les Iphones le système est différent des autres supports. Et ce, car les aimants sont placés sur la circonférence de la bobine de charge. De la sorte, cela permet à l’énergie de circuler de façon optimale. Par ailleurs, l’intérieur de chaque coque dispose d’une découpe permettant d’insérer les languettes métalliques Moshi SnapTo. De plus, cela permet l’absence de tout métal à l’extérieur de la coque, pour une apparence minimaliste particulièrement élégante.

Préambule.

Tout d’abord, sachez que Moshi est une société fondée en 2005 à San Francisco dans la Silicon Valley. Par ailleurs, elle se démarque de ses concurrents dans la fabrication des accessoires électroniques Premium. Notamment, pour smartphones et ordinateurs portables. En effet, la marque a cimenté sa réputation d’excellent design et d’innovation. Notamment, en créant des produits de qualité au design épuré s’intégrant aisément dans la vie quotidienne. Ainsi, en 2008 trois produits : Le casque supra-aural sans fil Avanti Air, la batterie portable IonBank 3K et la batterie portable IonBank 5K, se sont vu récompensés dans le cadre du concours de design Red Dot 2018.

Par ailleurs, avec des bureaux situés à San Francisco, Taipei, Shanghai, Rotterdam, et Dubaï, les produits Moshi sont vendus chez les détaillants du monde entier.

De plus, Moshi possède plus de 100 brevets d’utilité et de conception couvrant 450 types de produits différents. Tous les produits de la marque sont éligibles à une Garantie Internationale de 10 ans. Découvrons ensemble ce support de voiture magnétique Moshi SnapTo.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Certifié Qi, par le Wireless Power Consortium pour assurer la qualité et la fiabilité.

10 W

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Un Chargeur Moshi SnapTo sans fil.

Un câble USB-C vers USB-A.

Deux pastilles SnapTo.

Un kit de montage mural.

Le Guide de démarrage rapide.