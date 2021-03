Fitbit annonce Fitbit Ace 3.

Le Fitbit Ace 3 débarque chez le constructeur spécialiste des objets connectés et plus particulièrement les bracelets d’activité. Un bracelet connecté destiné aux enfants.

FitBit et une marque qui a su se faire une place dans les objets connectés et plus particulièrement dans les « wearables ». On avait d’ailleurs testé en décembre dernier la Fitbit Sense 3, la dernière montre connectée de la marque.

À relire : Test : Fitbit Sense 3, la dernière montre connectée de la marque.

Fitbit Ace 3, la cible les enfants.

De fait, avec ce nouveau bracelet, la marque oriente ce produit vers une clientèle plus jeune. Et cela passe déjà par le design qui aux dires de la marque est plus orienté et adapté aux enfants. Ainsi, ce nouveau bracelet connecté destiné aux enfants de six ans et plus propose une nouvelle génération.

Le Fitbit Ace 3, propose de nouvelles fonctions comme un plus grand nombre de clock faces animées. Une manière pour l’enfant de personnaliser son bracelet. La marque annonce de nouveaux accessoires.

Pour ce qui est de l’autonomie de ce dernier modèle, la marque annonce jusqu’à huit jours d’autonomie de batterie. Bref, il suffira de recharger le bracelet toutes les semaines. Associé à une application, le Fitbit Ace 3 se veut ludique et tentera de tout faire pour motiver vos enfants à bouger.

Ainsi, il est possible de définir des objectifs physiques par effort effectué. La marque d’ailleurs nous donne quelques explications :

« Le bracelet motive les enfants à bouger pour atteindre l’objectif de 60 minutes d’activité physique quotidienne, avec des invitations à faire 250 pas/heure et une option de personnalisation pendant les heures d’école ».

Bluetooth quand tu nous tiens.

Vous l’aurez compris, la synchronisation se fera va une connexion Bluetooth. À noter que le Fitbit Ace 3 est compatible Android et iOS.

Prix et disponibilité.

Le bracelet d’activité Fitbit Ace 3 sera disponible dans le monde entier à partir du 15 mars 2021. Il est commercialisé au prix de 79,95 euros avec des bracelets en silicone classiques.