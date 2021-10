Test : Philips Fidelio L3, un digne successeur de la gamme ?

Avec la gamme Fidelio, Philips nous promets une expérience de son haute définition. Le Philips Fidelio L3 annonce des performances de qualité avec un son immersif. Qu’est ce que le Philips Fidelio L3 nous propose ? Découvrons le ensemble à travers ce test.



Préambule.

Philips, société des Pays-bas plus que centenaire n’est plus vraiment à présenter. C’est l’une des plus grosses société au monde en terme d’électroménager, d’éclairage et d’équipement médical. Active et novatrice dans ces domaines, elle le prouve en proposant des produits de qualité accessibles au grand public. Nous avons déjà eu l’occasion de tester de nombreux produits de cette firme et d’ordre général, ils sont à la hauteur de nos attentes. Voyons ce qu’il en est avec celui-ci.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Version Bluetooth 5.1

Portée maximale : Jusqu’à 10 m

Connexion multipoint : 2

Diamètre du haut-parleur : 40 mm

Réponse en fréquences : 7 – 40 000 Hz

Impédance : 16 ohms

Sensibilité : 103 dB

Poids : 0,36 kg

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Câble USB-C

Câble audio

Adaptateur avion

Housse de transport

Casque Fidelio L3