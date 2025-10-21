Polaris, le nouveau casque pour gamer d’Oniverse

Le Polaris débarque dans le catalogue Oniverse avec une ambition claire : offrir aux joueurs une immersion totale sans compromis sur le confort ou la connectivité.

La marque Oniverse, déjà active dans l’univers gaming, étoffe sa gamme avec ce casque pensé pour répondre aux besoins des joueuses et joueurs exigeants, qu’ils soient sur PC ou console.

Polaris, Léger et confortable, même après plusieurs heures

Avec seulement 225 g sur la balance, le Polaris se veut discret sur la tête. Ses coussinets doux et son arceau ajustable le rendent agréable à porter, même lors de longues sessions de jeu. On sent que l’ergonomie a été bien pensée pour éviter la fatigue.

Sans fil, Bluetooth ou jack : à vous de choisir

Le Polaris mise sur une polyvalence complète : vous pouvez l’utiliser en sans fil 2,4 GHz pour un jeu fluide avec seulement 22 ms de latence, en Bluetooth pour écouter de la musique ou répondre à un appel, ou en filaire grâce à une prise jack 3,5 mm – pratique si la batterie est vide.

Son immersif et multiplateforme

Le casque propose un son Surround 7.1 (sur PC), idéal pour localiser les bruits dans les jeux compétitifs. Il est compatible avec quasiment toutes les plateformes : PC, PS5™, PS4™, SWITCH™, et Xbox™ (en filaire). Un bon point pour ceux qui jonglent entre plusieurs supports.

Autonomie solide et recharge rapide

L’autonomie est annoncée à 48 heures sans LED et un peu moins si vous activez les effets lumineux. Le temps de recharge reste raisonnable : moins de 3 heures pour refaire le plein. Et si besoin, un simple câble jack vous permet de continuer à jouer même avec une batterie vide.

Un design sobre avec plusieurs couleurs au choix

Côté look, le Polaris est proposé en quatre coloris : Eclipse Black, Celestial White, Aurora Pink et, à partir de novembre 2025, un Sideral Blue rehaussé d’accents cuivrés. Le design reste sobre, avec des lignes modernes et une finition soignée. Des commandes sur l’oreillette permettent de gérer le volume, le micro ou les appels sans détourner le regard.

Récapitulatif technique

Connexions : sans fil 2,4 GHz, Bluetooth®, câble Jack 3,5 mm

Latence sans fil : 22 ms

Son : Surround 7.1 (sur PC uniquement)

Autonomie : jusqu’à 48 h sans LED

Recharge : moins de 3 h

Poids : 225 g

Portée sans fil : 10 m

Compatibilité : PC, PS5™, PS4™, SWITCH™, Xbox™ One/Series (filaire)

Micro intégré + micro détachable souple

Coloris : Eclipse Black, Celestial White, Aurora Pink, Sideral Blue (nov. 2025)

