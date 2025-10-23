Autoblow AI Ultra : le sextoy robotisé qui veut faire le boulot à votre place

L’univers des sextoys masculins entre dans une nouvelle ère. Oubliez les gadgets basiques ou les accessoires mécaniques rudimentaires : avec l’Autoblow AI Ultra, on parle d’un appareil connecté, intelligent et surtout… totalement mains libres.

La marque américaine Autoblow ne fait pas dans la demi-mesure. Après plusieurs générations de simulateurs, elle enrichit aujourd’hui son catalogue avec un modèle bien plus ambitieux, plus autonome et plus intuitif. Un sextoy conçu pour s’adapter à vos envies, et pas l’inverse.

Une machine qui simule les mouvements, sans effort

Le cœur de l’Autoblow AI Ultra, c’est un moteur interne qui reproduit un mouvement de va-et-vient réaliste, à différentes vitesses. L’idée ? Offrir une sensation personnalisée, sans que vous ayez à bouger le moindre doigt. Vous choisissez le mode, la profondeur, le rythme… et la machine fait le reste. Que vous ayez cinq minutes ou que vous cherchiez une session plus longue, il s’adapte.

A relire : Amoochoo Sextoy papillon connecté : un accessoire discret et personnalisable connecté à votre smartphone. Les sextoys connectés gagnent en popularité, notamment grâce à leur capacité à offrir des expériences personnalisées et discrètes. Le modèle proposé par Amoochoo, en forme de papillon, s’inscrit dans cette tendance en…

Un écran tactile pour tout contrôler facilement

Fini les boutons minuscules ou les commandes compliquées. L’appareil embarque un écran tactile, un peu comme un mini smartphone, pour tout gérer. Vous pouvez choisir parmi plusieurs programmes, créer votre routine, ajuster les paramètres à la volée. Tout se passe sur l’écran, avec des menus clairs et rapides à prendre en main.

Il se synchronise avec des vidéos… et plus encore

Ce qui distingue vraiment l’AI Ultra, c’est sa capacité à se synchroniser avec des vidéos pour adultes ou même des contenus en VR. Grâce à sa connexion Wi-Fi et à un câble USB-C, il peut suivre le rythme d’une scène en temps réel. Résultat : vous ne faites plus que regarder, vous êtes dans l’action. Et certaines plateformes de camming sont déjà compatibles.

Confort et hygiène : rien n’est laissé au hasard

Autoblow n’a pas oublié les aspects pratiques. Le manchon interne, fait d’un gel souple et doux, est amovible et lavable facilement. Le revêtement est hypoallergénique, et le corps de l’appareil est stable, même posé à la verticale. Il est assez lourd pour ne pas bouger, mais pas au point d’être encombrant.

Il apprend à vous connaître

Au fil des utilisations, l’AI Ultra mémorise vos préférences : vitesses que vous aimez, durée des sessions, types de mouvements. Pas besoin de tout reprogrammer à chaque fois. Vous allumez, il se rappelle ce qui vous fait plaisir, et c’est parti. Simple et efficace.

Récapitulatif technique

Système de stimulation mains libres

Moteur linéaire intelligent

Écran tactile 4 pouces

10 modes ajustables

Synchronisation avec vidéos (VR, camming)

Connexions : USB-C, Wi-Fi

Matériaux : gel médical doux, plastique ABS

Manchon amovible et lavable

Poids : 2,8 kg

Dimensions : 24,5 x 12 x 10 cm

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

