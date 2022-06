LSX II, lancement des  nouvelles enceintes compactes sans fil.

KEF vient de nous annoncer par voie de communiqué de presse la sortie des LSX II, ses nouvelles enceintes compactes sans fil. Ces nouvelles venues sont la continuité des premiers modèles sortis en 2019.

Trois ans après le lancement de ses enceintes LSX, KEF revient sur le devant de la scène audio en présentant une nouvelle évolution de son enceinte compacte phare avec les toutes nouvelles LSX II. Des nouveaux modèles qui apportent avant tout son lot de nouveautés technologiques.

LSX II, même design, mais pas dans les caractéristiques.

En effet, pour KEF, le design des premiers modèles dessinés par le célèbre designer industriel Michael Young ne méritait pas vraiment de retouche. Et donc, au premier regard, on ne verra pas vraiment la différence entre les LSX II et les LSX. Et pour cause, la différence est surtout « à l’intérieur ».

KEF LSX, Enceinte Stéréo Sans Fil de l’année 2019-2020. KEF spécialiste de l’enceinte audio haut de gamme vient de recevoir le prix EISA 2019 pour ses enceinte KEF LSX. De fait, cette enceinte vient de recevoir l’honneur d’être « l’ Enceinte Stéréo…

La LSX II utilise une version spécialement conçue du haut-parleur Uni-Q de 11ème génération de KEF pour disperser uniformément le son dans la pièce. Les performances se voient améliorées par rapport à l’original grâce au processeur numérique « Music Integrity Engine ». En outre, le constructeur nous fait savoir que ces enceintes sont optimisées pour la technologie Uni-Q. Les enceintes vont de pair pour offrir un vrai rendu sonore stéréo. Concrètement niveau puissance, les enceintes offre 70W de graves en classe D et 30W d’aigu en classe D.

Connectivité sans fil bien complète.

Sur ce point, KEF a mis toutes les chances de son coté en intégrant à la fois du Bluetooth et du Wi-Fi sur ses nouvelles enceintes. De la sorte, elles sont compatibles avec AirPlay 2 et Chromecast. Pour ce qui est du Wi-Fi, il sera possible de les associer à votre box aussi bien en 2.4GHz qu’en 5GHz. Par ailleurs, l’enceinte est compatible avec un grand nombre de services de streaming audio en ligne.

Pour ceux qui sont réticents aux ondes, il est également possible de les connecter en filaire via un port USB-C, un port HDMI ARC, ou une Entrée stéréo analogique.

Prix et Disponibilité.

Comme pour les versions précédentes, les LSX II sont disponibles en divers coloris ; Carbon Black, Mineral White, Cobalt Blue, Lava Red et Soundwave. Disponibles dès le 23 juin 2022, les enceintes sont commercialisées au prix de 1 499€.