Pourquoi choisir un disque dur sans fil ?

Aujourd’hui, pouvoir être constamment connecter à nos appareils afin de pouvoir communiquer et partager est devenu indispensable. C’est pourquoi de nombreux fabricants mettent en place des produits sans fil, portable avec la technologie WiFi ou Bluetooth intégré. Mais devons-nous vraiment remplacer tous nos produits pour la technologie sans fil ? Quel est l’intérêt d’un disque dur sans fil ?

Quelle est la différence entre un disque dur fil et sans fil ?

De façon générale, le disque dur est utilisé pour stocker des fichiers numériques. Des fichiers tels que des photos, films, vidéos, programmes et autres documents importants. Il est normalement doté d’un cordon USB pour pouvoir glisser/déposer vos fichiers entre le disque et votre ordinateur. On retrouve cet appareil dans de nombreux magasins ou même en ligne sur des sites les stockant comme par exemple RS Components.

Le disque dur sans fil est un peu différent puisque, comme son nom l’indique, il ne contient pas de cordon USB et transfère/ajoute instantanément des fichiers via Wifi ou Bluetooth. Ces disques durs sont alimentés par batterie et peuvent donc être utilisé partout, où que vous soyez. La connexion sans fil peut être un plus lente qu’une connexion avec fil cependant il permet une connectivité extraordinaire avec des objets comme votre téléphone ou votre tablette. Le disque dur est donc utilisé plus souvent.

Pourquoi investir dans cet appareil ?

Le disque dur sans fil est un peu plus cher qu’un disque dur classique cependant il est idéal pour les têtes en l’air qui ont tendance à perdre les câbles et autres accessoires mais surtout pour les personnes utilisant le numérique régulièrement.

Avec le développement de la qualité des photos sur téléphone, il devient de plus en plus important de posséder une mémoire externe. Le disque dur externe sans fil est idéal pour cela, vous pouvez transférer des fichiers facilement sans engorger votre téléphone grâce à une mémoire de 2 To… Grâce à sa connexion sans fil, il est aussi possible de partager vos fichiers sur plusieurs appareils, un énorme gain de temps.

La portabilité de cet appareil est aussi un facteur important à prendre en compte lorsque vous prenez votre décision. Facile à mettre dans sa sacoche d’ordinateur ou son sac à main, le disque dur sans fil est idéal pour les photographes mais aussi pour les voyageurs. Certains disques durs contiennent aussi une fente spécialement pour les cartes SD afin de faciliter le partage de fichiers mais aussi de toujours avoir une sauvegarde de ces fichiers à porter de main.

Au final, le disque dur sans fil est un investissement dont il faut peser le pour et le contre. À la fois simple, portable et intelligent, ce disque dur est aussi un peu plus épais, plus cher et un peu plus lent.