61% des revenus d’Apple se font avec l’iPhone.

Quand on dit le nom Apple, on pense de suite à l’iPhone. Pourtant la marque propose aussi des ordinateurs portables (MacBook) et des ordinateurs de bureau (iMac). Mais ce que retiennent les gens avant tout c’est le smartphone de la marque.

Beaucoup de monde a oublié qu’à la base, Steve Job a su révolutionner le monde de l’informatique avec ses premiers ordinateurs de bureau « Macintosh ». En effet, il avait été en concurrence avec IBM et avec Bill Gates qui fonda Microsoft et Windows.

Cependant, on peut dire qu’Apple a révolutionné le monde de la téléphonie avec ce que l’on appelle désormais les smartphones. Et le produit qui a rendu cela possible c’est l’iPhone !

Depuis, la marque n’a cessé de surfer sur la vague de son téléphone phare. Un smartphone qui si il avait atteint apogée fin 2014 débuts 2015 s’essoufflaient quelque peu ses dernières années.

L’iPhone 11, la nouvelle réussite d’Apple.

De fait, alors que la société perdait du terrain depuis quelques années face à Samsung et à Huawei. Il a repris du terrain depuis la fin de l’année dernière. Au point qu’il a permis à Apple de reprendre le leadership (voire notre news).

Par ailleurs, si l’iPhone ne représentait plus que 50% des recettes de la marque début de l’année passée, l’iPhone 11 a changé la donne. Ainsi, grâce aux bons résultats es ventes, l’iPhone représente désormais 61% des revenus de la marque à la pomme.

Cette belle performance a permis au groupe d’enregistrer des résultats records au premier trimestre 2020.

Tim Cook, le patron de l’entreprise, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais atteint par Apple, alimenté par la forte demande pour nos modèles iPhone 11 et iPhone 11 Pro ».

Une bonne nouvelle pour le groupe. Cependant, il faudra voir si cette hausse perdure tout au long des mois à venir. Surtout que la concurrence est toujours bien présente. Tout d’abord avec Huawei qui est toujours en problème avec l’état américain, mais aussi avec d’autres acteurs chinois comme Xiaomi et Oppo qui ne cesse de progresser.

De son coté, Samsung n’est pas en reste non plus.

Mais Apple ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ainsi, la compagnie a déclaré qu’elle avait également obtenu de bons chiffres avec ses services et ses wearables.