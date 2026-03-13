OxygenOS 16 : OnePlus déploie une nouvelle interface basée sur Android 16

La marque OnePlus commence le déploiement d’OxygenOS 16, la nouvelle version de son système d’exploitation pour smartphones. Basée sur Android 16, cette mise à jour introduit plusieurs évolutions, notamment en matière d’interface, d’ergonomie et de fonctionnalités logicielles. L’objectif du constructeur est d’améliorer la lisibilité de l’interface et l’expérience utilisateur tout en intégrant de nouveaux outils créatifs.

Fondée avec l’ambition de proposer des smartphones performants à prix compétitif, OnePlus poursuit aujourd’hui l’évolution de son écosystème logiciel. Avec OxygenOS 16, le fabricant étoffe son système maison et continue d’adapter sa surcouche Android aux usages actuels, en mettant l’accent sur la fluidité et la personnalisation.

Une interface repensée pour plus de clarté

Avec OxygenOS 16, OnePlus introduit une interface visuelle légèrement revue. L’objectif est de proposer une expérience plus lisible et plus moderne.

Les menus adoptent un design plus épuré avec davantage d’espaces entre les éléments. Cette approche améliore la lisibilité et facilite la navigation sur l’écran tactile. Les animations sont également retravaillées afin d’apporter davantage de fluidité lors des transitions entre les applications ou les menus du système.

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L’interface se veut ainsi plus légère visuellement, tout en conservant l’ADN minimaliste d’OxygenOS, longtemps apprécié par les utilisateurs de smartphones OnePlus.

Une base technique désormais construite sur Android 16

La nouvelle version OxygenOS 16 repose sur Android 16, la dernière génération du système d’exploitation mobile de Google.

Cette base technique permet d’intégrer plusieurs optimisations de sécurité, ainsi que des améliorations de performances et de gestion énergétique. Les appareils compatibles bénéficient ainsi d’un système plus stable et plus réactif.

Android 16 apporte également de nouvelles fonctions liées à la confidentialité et au contrôle des autorisations des applications. Ces éléments sont progressivement intégrés dans la surcouche OxygenOS.

Une ergonomie retravaillée pour une utilisation plus intuitive

Au-delà de l’aspect visuel, OnePlus met aussi l’accent sur l’ergonomie avec OxygenOS 16.

Les paramètres système sont mieux organisés et certains menus sont simplifiés afin de rendre la navigation plus intuitive. L’objectif est de réduire le nombre d’étapes nécessaires pour accéder aux réglages principaux du smartphone.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie du constructeur consistant à proposer une interface plus accessible, notamment pour les nouveaux utilisateurs.

Une nouvelle fonction créative pour les photos

Parmi les nouveautés intégrées dans OxygenOS 16, OnePlus introduit également une fonctionnalité baptisée Popout.

Cet outil permet de créer des effets visuels dans les photos. L’utilisateur peut sélectionner une image dans la galerie puis utiliser l’option Collage pour isoler un élément et lui donner un effet de profondeur.

La fonction vise à rendre l’édition photo plus simple et plus ludique directement depuis l’application Galerie du smartphone.

Quelques problèmes identifiés lors du déploiement

Comme souvent lors du lancement d’une nouvelle version logicielle, certains utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements après l’installation de OxygenOS 16.

Dans certains cas, des appareils pourraient rencontrer des problèmes de fonctionnement après la mise à jour. OnePlus indique travailler activement à corriger ces anomalies et prévoit de reprendre progressivement le déploiement de la version.

Un autre problème concerne la reconnaissance de la SIM 2 sur certains smartphones. Une solution temporaire consiste à désactiver l’eSIM dans les Options développeur, en attendant une correction officielle dans une future mise à jour.

Un déploiement progressif sur les smartphones compatibles

Le déploiement d’OxygenOS 16 se fait progressivement selon les modèles et les régions.

Comme à son habitude, OnePlus distribue d’abord la mise à jour sur certains appareils avant d’étendre la disponibilité à d’autres smartphones de la marque. Ce déploiement progressif permet d’identifier d’éventuels problèmes avant une diffusion plus large.

Les utilisateurs sont invités à vérifier régulièrement les notifications de mise à jour dans les paramètres de leur appareil.

Ce qu’il faut retenir

OxygenOS 16 marque une nouvelle étape dans l’évolution du système logiciel de OnePlus.

La mise à jour repose sur Android 16 et apporte une interface plus claire ainsi que plusieurs améliorations ergonomiques.

Elle introduit aussi la fonctionnalité Popout pour l’édition photo.

Le déploiement est progressif et certains correctifs sont encore attendus pour résoudre les premiers problèmes signalés.

Positionnement sur le marché

Avec OxygenOS 16, OnePlus poursuit son positionnement sur le segment des smartphones Android haut de gamme et milieu de gamme premium.

La marque mise sur une interface fluide et relativement proche d’Android stock, tout en intégrant ses propres fonctionnalités. Face à des concurrents comme Samsung avec One UI ou Xiaomi avec HyperOS, OxygenOS reste reconnu pour sa simplicité et sa rapidité d’exécution.

Cette nouvelle version vise à maintenir cette identité tout en intégrant les évolutions du système Android.

FAQ : OxygenOS 16

Quelle est la principale nouveauté d’OxygenOS 16 ?

La mise à jour OxygenOS 16 introduit une interface plus claire, basée sur Android 16, ainsi que de nouvelles fonctions logicielles comme l’outil photo Popout.

OxygenOS 16 est-il basé sur Android 16 ?

Oui, OxygenOS 16 repose sur Android 16, ce qui permet d’intégrer les dernières améliorations de sécurité et de performances du système de Google.

Pourquoi certains smartphones rencontrent-ils des problèmes après la mise à jour ?

Certains utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements après l’installation. OnePlus indique travailler sur des correctifs et prévoit de reprendre le déploiement une fois les problèmes résolus.

Comment résoudre le problème de la SIM 2 ?

Il est possible de désactiver l’eSIM dans les Options développeur :

Paramètres → Système et mises à jour → Options développeur → Réseau → désactiver eSIM.

Quelle est la fonction Popout dans OxygenOS 16 ?

La fonction Popout permet de créer des effets visuels dans les photos en isolant un élément afin de lui donner une impression de profondeur.

Récapitulatif technique

Système : OxygenOS 16

Base logicielle : Android 16

Interface : design plus clair et plus aéré

Fonction photo : outil Popout pour les effets de profondeur

Optimisations : performances et sécurité améliorées

Déploiement : progressif selon les modèles OnePlus

Correctifs en cours : problèmes de stabilité et reconnaissance SIM 2

En résumé

La mise à jour OxygenOS 16 marque l’arrivée d’Android 16 sur les smartphones OnePlus. Elle apporte une interface plus claire, une navigation simplifiée et de nouvelles fonctions comme Popout pour la photo. Le déploiement est progressif et certains correctifs sont encore attendus pour améliorer la stabilité du système.

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