Bon plan du dimanche : le HONOR X6b Smartphone 4Go 128Go passe sous la barre des 100€

Prix conseillé :
109,00 EUR –13%
Prix : 94,90 EUR
Caractéristiques techniques :
- 【6.56" 90Hz Display】L'écran HONOR FullView de 6,56 pouces 90Hz offre une expérience visuelle intime et confortable tout au long de la journée.
- 【50MP Triple Camera】HONOR X6b telephone portable est doté d'un impressionnant système de triple caméra ultra-claire comprenant une caméra principale de 50MP, une caméra macro de 2MP et une caméra de profondeur de 2MP, permettant aux utilisateurs de capturer leurs moments mémorables dans les moindres détails.
- 【5200mAh Battery】HONOR X6b téléphone portable est doté d'une batterie de 5200 mAh, garantissant une énergie suffisante à tout moment et en tout lieu.
- 【4GB 128 GB Storage】HONOR X6b a 4+4GB=8GB HONOR Ram Turbo Equivalen, une fluidité durable sans lagging. L'emplacement pour carte MicroSD permet aux utilisateurs d'étendre le stockage jusqu'à 1 To.
- 【Google Play】MagicUI 8.0 est basé sur Android 14. Avec toutes les applications Google et Google Play.
