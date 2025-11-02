Bon plan du dimanche : 280€ pour l’OPPO Reno14 F 5G.

Prix conseillé :
296,65 EUR –5%
Prix : 281,82 EUR
Caractéristiques techniques :
- 【Haute Performance Snapdragon 6 Gen 1 Chip】: La puce Snapdragon 6 Gen 1 offre des performances puissantes, une qualité d'image exceptionnelle, une connectivité ultra-rapide et des expériences intelligentes pour répondre pleinement à vos besoins quotidiens et créer un style de vie mobile extraordinaire. En même temps, le smartphone android 14 5g prend en charge la dissipation thermique, vous permettant de jouer sans souci !
- 【Boîtier Ultrafin&Écran 120Hz 6,57" AMOLED】: Si fin, si élégant, si prêt à l'emploi. Son design ultrafin s'intègre parfaitement à votre style de vie festif (et à vos jeans) sans jamais compromettre la puissance ou le style. Que ce soit pour des sessions de visionnage intensives ou pour naviguer sur Internet lors de vos déplacements, le téléphone portables mobiles 5g grand écran lumineux capable d'afficher un milliard de couleurs offre une expérience immersive.
- 【6000mAh Large Battery&45W SUPERVOOC Flash Charge】: Le OPPO smartphone 5g se recharge complètement en seulement 79 minutes. Il offre jusqu'à 10 heures d'autonomie pour les jeux et les divertissements. Jouez plus longtemps, attendez moins. Une batterie massive de 6000 mAh vous permet de rester connecté toute la journée.
- 【Résistance à l'eau et à la poussière IP69】: Smartphones et téléphones portables débloqués que vous soyez au bord de la piscine, à la plage ou sous la pluie, vous êtes prêt. Grâce à la résistance à l'eau et à la poussière IP69, la vie sous-marine devient ultra-partageable grâce à des photos sous-marines et de toutes nouvelles vidéos 4K.
- 【AI Flash Live Photo&AI Recompose】: Smartphone oppo 5g Avec AI Flash Livephoto, capturez chaque moment lumineux et vibrant avec une clarté exceptionnelle. Les Livephotos nocturnes sont désormais possibles, car la tombée de la nuit ne peut pas ternir l'ambiance festive. Ce maître de la composition IA est formé à partir de règles classiques et d'énormes ensembles de photos professionnelles afin de suggérer des options de cadrage plus intelligentes en un seul clic.
