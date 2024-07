Edifier W830NB: le Nouveau Casque Anti-Bruit supra aural de la marque.

L’Edifier W830NB fait son entrée sur le marché, enrichissant la gamme du constructeur avec des fonctionnalités de réduction active du bruit et une qualité sonore optimisée. Un nouveau casque qui séduira tout ceux qui aiment avoir sur la tête casque de type supra aural.

Edifier est une marque reconnue dans le secteur de l’audio, constamment en expansion pour offrir des produits performants aux consommateurs.

Design et Confort du casque Edifier W830NB

Le Edifier W830NB se distingue par un design ergonomique et un confort optimal pour des sessions d’écoute prolongées. Ce casque supra-auriculaire est équipé de coussinets moelleux et d’un bandeau ajustable, assurant un ajustement personnalisé. Sa structure légère permet une utilisation sans fatigue, adaptée pour les voyages et les longues heures de travail.

Performances Sonores et Réduction du Bruit

L’Edifier W830NB intègre la technologie de réduction active du bruit (ANC), réduisant les distractions sonores extérieures. Cette fonctionnalité permet une expérience audio immersive pour écouter de la musique, regarder des films ou passer des appels. Les haut-parleurs dynamiques offrent un son clair et riche, avec des basses profondes et des aigus détaillés.

Connectivité et Autonomie

La marque complète son éventail de produits avec des caractéristiques de connectivité avancées. Le Edifier W830NB dispose de la connectivité Bluetooth 5.0, assurant une connexion stable et rapide avec les appareils compatibles. Ce casque offre une autonomie de 50 heures avec une seule charge, même avec la fonction ANC activée, ce qui est pratique pour les utilisateurs en déplacement constant.

Polyvalence et Commandes Intégrées

La gamme du constructeur se diversifie avec des commandes intégrées directement sur le casque, facilitant l’accès aux fonctions essentielles. Les utilisateurs peuvent ajuster le volume, changer de piste ou répondre aux appels sans avoir à manipuler leur appareil. La compatibilité avec les assistants vocaux ajoute une couche de commodité supplémentaire.

Prix et Disponibilité.

Ce casque est d’ores et déjà disponible sur Amazon !

Récapitulatif Technique

Réduction active du bruit (ANC)

Connectivité Bluetooth 5.0

Autonomie de 50 heures

Design ergonomique avec coussinets moelleux

Haut-parleurs dynamiques

Commandes intégrées et compatibilité assistant vocal

