Bon plan du dimanche : Remise de 57% sur l’Echo Auto (nouvelle génération), Alexa embarque à bord

Profiter d’une voiture connectée sans changer de véhicule, c’est désormais possible avec l’Echo Auto de nouvelle génération. Ce petit accessoire signé Amazon fait le pont entre votre smartphone, votre tableau de bord et l’univers domotique d’Alexa.

Amazon étoffe sa gamme d’objets connectés avec une solution pensée pour les automobilistes. L’Echo Auto deuxième génération allie discrétion, efficacité vocale et polyvalence. Un outil malin pour intégrer l’assistant Alexa dans n’importe quel habitacle.

Un design repensé pour plus de discrétion

Le nouvel Echo Auto se distingue par un format encore plus compact que son prédécesseur. Fini le boîtier encombrant : ici, Amazon propose un module mince, avec un support adhésif qui se fixe aisément sur le tableau de bord. Le dispositif s’intègre harmonieusement dans l’habitacle, sans perturber la visibilité ni le confort de conduite. Cette miniaturisation n’impacte en rien les performances vocales. Grâce à cinq microphones intégrés, Alexa capte vos commandes même avec la musique ou la ventilation en marche.

Un contrôle vocal mains libres en toutes circonstances

L’avantage clé de l’Echo Auto réside dans son contrôle vocal mains libres. Vous pilotez la musique, passez des appels ou envoyez des messages simplement en parlant. Fini de manipuler le téléphone au volant : tout passe par Alexa. L’assistant vocal gère vos listes de lecture via Amazon Music, Spotify, Apple Music ou d’autres services. Vous pouvez aussi poser des questions, demander la météo, écouter les infos ou contrôler vos objets connectés à distance. Une solution parfaite pour garder les mains sur le volant et les yeux sur la route.

Une installation facile et une compatibilité étendue

L’installation de l’Echo Auto se veut simple et rapide. Une fois fixé sur le tableau de bord, l’appareil se connecte à l’application Alexa de votre smartphone via Bluetooth. Il s’appuie ensuite sur les haut-parleurs de la voiture pour restituer le son. La compatibilité est large : tant que votre véhicule dispose d’un système audio Bluetooth ou d’une prise auxiliaire, l’Echo Auto peut s’y connecter. Amazon a pensé à tout, même à inclure un chargeur de voiture rapide pour alimenter l’appareil et recharger simultanément votre téléphone.

Un compagnon idéal pour la domotique embarquée

Grâce à l’intégration native avec l’écosystème Alexa, l’Echo Auto permet également de gérer vos équipements domotiques directement depuis votre véhicule. Allumez les lumières, réglez le thermostat, vérifiez la fermeture des volets ou de la porte du garage, tout cela sans toucher à votre téléphone. C’est une extension naturelle de votre maison connectée, désormais accessible depuis la route.

Une offre à ne pas manquer : 57% de remise immédiate

Le bon plan du jour concerne précisément ce modèle de nouvelle génération. Actuellement, l’Echo Auto bénéficie d’une remise de 57% sur Amazon. Un tarif qui le rend accessible à moins de 35 euros, contre près de 82 euros en temps normal. Une occasion à saisir pour transformer n’importe quelle voiture en assistant intelligent roulant. Attention toutefois : l’Echo Auto nécessite une connexion 4G ou 5G via votre smartphone pour fonctionner correctement. Il ne s’agit pas d’un appareil autonome.

Récapitulatif technique

Type : Assistant vocal embarqué

Modèle : Echo Auto (2e génération)

Connexion : Bluetooth avec smartphone / Sortie audio via haut-parleurs du véhicule

Microphones : 5 intégrés, pour une meilleure captation

Compatibilité musique : Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, etc.

Compatibilité domotique : Appareils connectés Alexa (lumières, thermostats, prises, etc.)

Support : Adhésif pour tableau de bord

Alimentation : Chargeur voiture USB inclus

Dimensions : Compact et discret

Installation : Application Alexa (Android / iOS)

