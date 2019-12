Pablo Escobar Fold 1, un smartphone à écran pliable signé Escobar Inc.

Quand on entend le nom d4escobar, au pense de suite au très célèbre Colombien Pablo Escobar. Son frère s’est lancé dans la Tech avec la société Escobar Inc, et propose un smartphone à écran pliable pour seulement 349$. Son nom : Pablo Escobar Fold 1.

Eh oui, aussi surprenant que ça peut l’être pour certains, Roberto Escobar, le frère de Pablo Escobar présente un smartphone à écran pliable estampillé de la marque de la famille. Un smartphone qui toutefois n’a pas été conçu en Colombien, mais en Asie.

ESCOBAR FOLD 1, un smartphone à écran pliable.

La sortie du smartphone a été officialisée par le frère de Pablo qui gère l’entreprise Escobar Inc. Une société qui a décidé de s’intéresser au high-tech. Et comme toute entreprise de high-tech, l’entreprise se devait de proposer un smartphone.

Et quoi de plus naturel de proposer un smartphone hors du commun. Ainsi, la marque propose un smartphone à écran pliable avec son ESCOBAR FOLD 1. Un smartphone qui fait penser au Flexpai de Royole estampillé de l’emblème de la famille.

Et c’est bien ce téléphone que la société Escobar semble avoir choisi pour proposer un smartphone à écran pliable.

Bien sûr la marque a opté pour le bling-bling avec une coque de type Gold avec l’emblème de l’entreprise estampillé en noir qui donne un look pour le moins harmonieux.

Mais quid des caractéristiques du smartphone ?

Au cœur de ce smartphone on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Series, 8150, 64-bit Octa-Core 2.8GHz. Pour ce qui est de sa mémoire, le téléphone se décline en plusieurs configurations : 6 Go /8 Go accompagnés d’une capacité de stockage de 128 Go /512 Go. Le tout extensible via une carte mémoire de 256 Go.

L’écran flexible offre une taille de 7.8 pouces et est AMOLED, FHD+. Détail intéressant, le téléphone est dual SIM. Le système d’exploitation n’est autre qu’Android 9.0. Pour la partie caméra, il se compose deux capteurs de 16 Mégapixels f/1.8 et 20 Mégapixels f/1.8.

Enfin la batterie est de 4000 mAh. Enfin, détail intéressant, le téléphone est proposé à seulement 349€. Un prix pour le moins attractif.