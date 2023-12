Valeo Ineez Air Charging, le nouveau système de charge sans fil de Valeo.

Valeo annonce sa présence au CES 2024 avec notamment la présentation de son système Valeo Ineez Air Charging. Un système de charge sans fil qui sera intégré dans les voitures de ses partenaires.

Les voitures actuelles ne cessent de devenir des concentrés de technologie. Que ce soit dans le secteur automobile, mais aussi pour le bien-être du client. Valeo acteur majeur dans le secteur profitera, comme d’autres acteurs du segment, du CES 2024 pour présenter ses nouveautés.

Valeo Ineez Air Charging, du sans fil pour les voitures.

Effectivement, le groupe Valeo annonce qu’il présentera pour la première fois sa solution de charge sans fil. La marque annonce que c’est la première et la seule à utiliser une fréquence ultra basse, autour de 3kHz, offrant ainsi une expérience de charge plus simple et plus sûre.

La firme nous avoue :

« L’innovation dans l’industrie automobile ne cesse d’accélérer. Les technologies que nous présentons cette année au CES illustrent à quelle vitesse les choses dont nous pouvions seulement rêver il y a quelques années deviennent aujourd’hui des réalités, prêtes à transformer radicalement notre quotidien et notre mobilité »

LiDAR Valeo SCALA™ 3, Valeo Predict4Range…

Le groupe en profitera également pour présenter d’autres solutions comme son système LiDAR Valeo SCALA™ 3, un LiDAR assisté par IA et qui sera présenté au public du CES. Le groupe Valeo présentera également Valeo Predict4Range une solution logicielle destinée à optimiser l’autonomie des véhicules électrique au travers de la gestion thermique des batteries qui permet d’effectuer des recharges moins fréquentes et plus rapides.

Prix et Disponibilité.

Toutes ces innovations seront donc présentées au public lors du CES 2024 qui se tiendra à Las Vegas d’ici quelques jours et selon Valeo, les visiteurs du salon pourront tester ces innovations.