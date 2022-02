Porsche Macan T, une nouvelle déclinaison de SUV.

Le constructeur allemand annonce l’arrivée de son nouveau SUV le Porsche Macan T. A quoi faut-il s’attendre avec ce monstre de performance et un « T » qui rime avec une forme de sportivité unique chez Porsche.

Depuis que le Bluetooth et la connectivité se sont installés dans les voitures, celles-ci deviennent de plus en plus des « bureaux ambulants » ou des salons connectés roulants. Dès lors, chez Planet sans fil, on s’intéresse nous aussi au secteur de l’automobile.

A relire : Le nouveau Macan GTS dévoilé par Porsche. Avec son nouveau Macan GTS, Porsche met à jour son « petit » SUV pour lui offrir encore plus de puissance, un nouveau design sensiblement relifté et un nouveau tableau de bord…

Porsche Macan T, moteur deux litres turbo de 265 ch.

Bon, alors parlons un peu de mécanique automobile. Ce nouveau SUV de Porsche hérite d’un moteur turbo à quatre cylindres de deux litres du Macan T. En comparaison avec le moteur V6 bi turbo de 2,9 litres des modèles Macan S et GTS, le groupe motopropulseur du Macan T pèse 58,8 kg de moins sur l’essieu avant.

En outre, si le moteur délivre 265 CH, il offre aussi un couple de 400 Nm. Porsche souligne qu’il est possible de passer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et atteint une vitesse maximale de 232 km/h.

De la connectivité sur tous les fronts pour ce nouveau Porsche Macan T.

Effectivement, comme pour le reste de la gamme, ce nouveau Porsche Macan T hérite à l’intérieur du système Porsche Communication Management (PCM) entièrement connecté, avec un écran tactile de 10,9 pouces et la navigation en ligne de série.

Pour rappel, le système offre les fonctions DAB+ et Apple CarPlay et propose également la fonction GOOGLE® Android Auto.

Une intégration qui offre la possibilité notamment au conducteur de pouvoir accéder depuis son écran de 10,9 pouces à leurs applications comme Waze, Spotify…

En outre, la présence du Bluetooth permet d’associer le téléphone au tableau de bord de la voiture pour y retrouver les contacts, prendre les appels, lire les SMS…et d’autres fonctions concernant la prise d’appel.