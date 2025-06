La Nissan LEAF 2025 : une icône électrique réinventée et toujours plus connectée

La Nissan LEAF s’offre une nouvelle jeunesse en 2025. Icône de la mobilité électrique, elle revient avec un design aérodynamique affûté, des technologies embarquées modernisées, et surtout une intégration poussée de l’écosystème Google. Une offensive claire du constructeur japonais pour consolider sa position sur le marché du véhicule électrique.

La marque Nissan étoffe ainsi sa gamme électrique en réinventant un modèle phare. L’objectif est clair : conjuguer efficacité énergétique, connectivité avancée et design repensé dans un format déjà populaire auprès des adeptes de la conduite zéro émission.

Un design affûté pour une meilleure performance aérodynamique

La nouvelle génération de la LEAF abandonne les lignes douces de la précédente version pour une silhouette plus acérée. Les formes angulaires et les arêtes vives participent à une aérodynamique améliorée, réduisant la résistance à l’air et donc la consommation énergétique à haute vitesse.

Le capot plongeant, les jantes redessinées et les inserts noir brillant modernisent l’ensemble, tout en affirmant le caractère dynamique de la berline électrique.

Intégration de Google : une voiture toujours plus connectée

La LEAF 2025 embarque désormais Google Built-in, une avancée qui transforme l’expérience utilisateur. Grâce à Google Maps, la navigation devient plus intuitive, avec des itinéraires optimisés pour les bornes de recharge. Google Assistant permet de contrôler la climatisation, la musique ou la destination à la voix, tandis que le Play Store donne accès à des applications compatibles directement depuis l’écran central. Une évolution bienvenue qui rapproche l’habitacle du smartphone.

Une autonomie revue à la hausse pour les longs trajets

L’un des axes majeurs de cette refonte est l’amélioration de l’autonomie. Grâce à une nouvelle gestion thermique de la batterie et une plateforme optimisée, la LEAF 2025 propose une autonomie annoncée supérieure à 450 km (cycle WLTP). Cela place le modèle dans la moyenne haute du segment, tout en conservant un gabarit compact idéal pour les zones urbaines et périurbaines.

Sécurité et assistance à la conduite : un arsenal complet

Nissan renforce également la palette d’aides à la conduite. Le ProPILOT Assist a été perfectionné : maintien dans la voie, régulateur de vitesse intelligent et freinage d’urgence sont désormais plus réactifs. La LEAF est aussi équipée d’un système de surveillance à 360°, de la détection d’objets en mouvement et d’un freinage automatique arrière. Des atouts qui rendent la conduite plus sûre et plus sereine, tant en ville que sur autoroute.

Confort intérieur et écoresponsabilité

L’intérieur n’est pas en reste. En effet, Nissan mise sur des matériaux recyclés et des finitions épurées, dans un cockpit tourné vers le conducteur. L’écran central tactile de 12 pouces intègre toutes les fonctions connectées, tandis que les sièges redessinés assurent un meilleur maintien. L’habitabilité est conservée, avec un coffre généreux et de multiples rangements astucieux. L’éclairage d’ambiance et l’insonorisation participent à une atmosphère sereine et moderne.

Récapitulatif technique

Autonomie : environ 450 km (cycle WLTP)

Intégration Google : Google Maps , Google Assistant , Play Store

Aides à la conduite : ProPILOT Assist , régulateur adaptatif, freinage d’urgence

Affichage : écran tactile 12 pouces

Batterie : nouvelle génération, refroidissement optimisé

Connectivité : compatible Android Auto / Apple CarPlay

Habitacle : matériaux recyclés, configuration 5 places

Coffre : volume supérieur à 400 litres

Recharge : charge rapide CCS, jusqu’à 80 % en 30 minutes

