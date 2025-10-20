Mise à jour de l’application Coyote : la fonctionnalité Prévision débarque sur tous les écrans

L’application Coyote évolue. La marque française, connue pour ses alertes en temps réel, enrichit son offre avec une nouveauté pensée pour les conducteurs soucieux d’anticiper les risques : la fonctionnalité “Prévision” s’étend à l’ensemble des modes de navigation.

Lancée initialement dans le mode expert, la fonction “Prévision” s’invite désormais aussi bien dans le mode carte que dans le mode embarqué via Apple CarPlay et Android Auto. Une extension stratégique qui répond aux attentes d’une communauté toujours plus exigeante en matière de sécurité routière.

Coyote, entreprise fondée sur l’entraide entre conducteurs, poursuit ici sa logique de service intelligent. Forte d’un réseau d’utilisateurs actifs et d’une expertise dans l’analyse des données routières, la marque étoffe son catalogue avec une solution technique qui mise sur l’anticipation et la lisibilité des zones de danger.

Une barre de prévision pour voir loin

Au cœur de cette mise à jour, on retrouve une barre de prévision visuelle qui offre une visibilité étendue jusqu’à 30 km sur le trajet à venir. Ce nouvel indicateur permet aux conducteurs de repérer en un coup d’œil les différentes zones de vigilance : contrôles de vitesse, dangers récurrents, perturbations temporaires… L’intérêt est simple : permettre une lecture immédiate de la route en amont, sans attendre une alerte sonore ou visuelle traditionnelle.

Ce principe d’anticipation repose sur un constat alarmant : les conducteurs doivent composer avec 17 changements de limitation de vitesse tous les 100 km. Un enchaînement de consignes qui laisse peu de place à l’inattention — et pourtant, 14 millions de flashs ont été enregistrés en 2024, dont 90 % pour des excès inférieurs à 20 km/h.

Une solution pensée pour Apple CarPlay et Android Auto

Avec cette extension, Coyote aligne son application aux usages actuels : la conduite connectée. La compatibilité avec CarPlay et Android Auto est désormais plus complète. Là où auparavant seules les alertes étaient transmises, les conducteurs peuvent désormais bénéficier de la barre de prévision depuis leur écran embarqué.

Cette évolution rend l’interface plus intuitive, mais surtout moins intrusive, en intégrant les informations de manière lisible sans multiplier les notifications sonores. Une manière pour Coyote de s’adapter aux besoins d’une conduite plus fluide et concentrée.

Coyote, Un outil appuyé par la communauté

Ce n’est pas un hasard si la fonctionnalité est aujourd’hui déployée à grande échelle. Plébiscitée par les utilisateurs, elle s’appuie sur une réputation construite autour de la fiabilité des alertes. Une étude CSA récente vient appuyer cette image : 98 % des utilisateurs jugent les alertes claires, visibles et efficaces.

Coyote capitalise sur cette satisfaction pour renforcer sa mission : accompagner les conducteurs dans un contexte routier en constante évolution. Et ce, sans promettre l’impossible : il ne s’agit pas d’éviter les sanctions, mais bien de favoriser une meilleure lecture de la route.

Vers une route plus intelligente

La promesse de cette mise à jour, c’est donc une conduite augmentée. Loin du simple avertisseur, Coyote s’inscrit dans une logique de navigation prédictive, où l’information est disponible avant même que le danger n’apparaisse.

Ce positionnement n’est pas nouveau, mais il s’affine ici grâce à une interface retravaillée. Le conducteur n’est plus passif : il peut adapter sa conduite en fonction d’une lecture continue de l’itinéraire. En somme, une technologie discrète mais présente, toujours à portée de regard.

Une stratégie cohérente pour Coyote

Avec cette extension de la fonctionnalité Prévision, la gamme du constructeur s’agrandit dans la logique de son ADN : la route intelligente et collaborative. En intégrant cette nouveauté à tous les modes de conduite, la marque démontre sa capacité à évoluer sans rupture, en restant fidèle à son socle technologique.

Plutôt que de multiplier les promesses, Coyote joue la carte de l’efficacité discrète. Et dans un écosystème où les assistants à la conduite se font nombreux, l’application française conserve son ancrage : des alertes fiables, une communauté engagée, et une lecture claire des zones à risque.

Récapitulatif technique

Fonctionnalité : Prévision

Support : Application Coyote sur smartphone, Apple CarPlay, Android Auto

Modes compatibles : Mode expert, mode carte, mode embarqué

Portée visuelle : Jusqu’à 30 km

Affichage : Barre de prévision en temps réel

Données utilisées : Données communautaires et historiques

Objectif : Anticipation des dangers, lecture des zones de contrôle, adaptation de la conduite

Statistiques utiles : 14 millions de flashs en 2024, 90 % pour excès < 20 km/h, 17 changements de limitation tous les 100 km

Satisfaction utilisateur : 98 % jugent les alertes claires et efficaces (source CSA)

