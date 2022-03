Mercedes-AMG SL, lancement commercial du bolide.

Ça y est, les passionnés de belle mécanique vont pouvoir passer commande pour la nouvelle Mercedes-AMG SL. Le constructeur allemand vient en effet d’ouvrir la porte pour ceux qui souhaitent commander le dernier monstre de puissance allemand.

Chez le constructeur allemand premium, la Mercedes-AMG SL est sans doute SA sportive la plus attirante et qui plait aux passionnés de la marque. Il faut dire que le constructeur automobile allemand nous avait fait l’annonce de ce nouveau modèle en novembre dernier et nous avait mis l’eau à la bouche.

Nouveau Mercedes-AMG SL, CarPlay et Android Auto inclus ! Avec le nouveau Mercedes-AMG SL, le constructeur allemand renouvelle son produit phare en matière de coupé sportif performant. Une nouvelle édition qui renoue avec ses racines avec une capote en tissu classique…

Mercedes-AMG SL, petit rappel sur le modèle.

Cette nouvelle venue est équipée d’un moteur V8 de 4,0 litres avec injection directe et turbo compression des gaz d’échappement et propose une Cylindrée de 3982 cc pour une puissance de 430 kW (585 ch.) à 5500-6500 tr/min.

Cette nouvelle venue embarque une transmission intégrale AMG Performance 4MATIC+ avec répartition entièrement variable du couple. Pour la conduite, le constructeur allemand a opté pour une Boîte de vitesse AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. Pour les plus nerveux, sachez que cette voiture offre une accélération 0-100 km/h en seulement 3.6 s.

Connectée plus que jamais.

Cette nouvelle Mercedes-AMG SL est donc un monstre de puissance. Pour autant, la marque l’a aussi bien équipée pour ce qui est des technologies connectées. Ainsi, ce nouveau modèle hérite des solutions d’infodivertissement MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de la marque. Un système qui offrira de nombreuses fonctionnalités et informations de type « en temps réel » avec une connectivité à son sommet.

Ici, il sera également possible d’intégrer votre smartphone à l’ordinateur de bord. Une fonction rendue possible grâce à la compatibilité de la voiture avec Apple CarPlay et Android Auto. De la sorte, le conducteur retrouvera ses applications directement sur l’écran de la voiture. Des applications comme Waze, Spotify et autres. En outre, il sera également possible d’utiliser le kit mains libre Bluetooth pour passer et recevoir des appels téléphoniques.

Prix et Disponibilité.

Le prix de ce nouveau bolide proposé par le constructeur allemand est de 190 000€.