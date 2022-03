Tombez amoureux du nettoyage domestique avec l’aspirateur eau et poussière Redkey W12

Nous travaillons sur des outils qui nous aident à effectuer les tâches de nettoyage plus facilement, plus rapidement et avec plus de plaisir. L’aspirateur eau et poussière Redkey W12 est l’un de ces outils. Son design est simpliste et son utilisation est conviviale. Et ses performances de nettoyage en profondeur vous permettront d’avoir une maison confortable, propre et agréable.

Facile à manœuvrer

Le poids est un facteur important dans l’expérience de l’utilisateur car vous devez le soulever lorsque vous commencez et terminez le nettoyage. Le Redkey W12 a un poids brut de 3,8 kg, soit environ 1/2 à 2/3 du poids des autres aspirateurs. Les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent le soulever sans effort.

Lorsque vous avez besoin de nettoyer, il suffit de soulever Redkey W12 de sa base et d’appuyer sur le bouton d’alimentation. Vous n’avez pas besoin de pousser l’aspirateur car la brosse à rouleau génère une traction vers l’avant. C’est comme si vous promeniez un chien. Tout ce que vous avez à faire, c’est de naviguer sur le parcours. Grâce à la poignée flexible, vous pouvez tourner la brosse à rouleau à différents angles pour qu’elle s’adapte à tous les coins. Partout où il passe, c’est propre comme un sou neuf.

Facile à utiliser

Tout d’abord, le Redkey W12 est très facile à utiliser. Sur l’extrémité supérieure de la poignée se trouvent seulement deux boutons : un pour l’alimentation et l’autre pour le contrôle de l’eau. L’écran vous indique le débit d’eau, l’autonomie de la batterie, le retrait du réservoir à déchets, le manque d’eau, le blocage de la brosse du rouleau, etc.

Plus rapide et plus propre

L’aspirateur eau et poussière Redkey W12 est équipé de deux moteurs à grande vitesse. La grande brosse à rouleau de 58 mm peut couvrir une plus grande surface sur le sol. Motorisée de manière indépendante, la brosse à rouleau peut frotter le sol des centaines de fois en quelques secondes. Même les taches les plus tenaces peuvent être éliminées après un ou deux passages. C’est rapide et efficace.

Lorsque Redkey W12 passe la serpillière, la saleté est aspirée dans le réservoir des eaux usées grâce à l’énorme aspiration générée par le moteur sans balai de 44 000 tr/min.

Normalement, lorsque nous passons la serpillière, nous répandons la saleté car nous ne lavons pas le tampon après chaque passage. Le Redkey W12 s’assure que de l’eau propre est utilisée pour passer la serpillière, et que l’eau usée va dans le réservoir à déchets. Chaque passage est 100% propre.

Outre les taches évidentes, il est plus important de s’occuper des bactéries et des virus, surtout dans les circonstances actuelles. L’ajout de désinfectant dans le réservoir d’eau propre peut rendre la maison plus hygiénique.

Aspirateur, serpillière et aspirateur autonettoyant 3-en-1 pour guérir votre « phobie du ménage ».

99 % des gens aiment avoir une maison propre, hygiénique et confortable. Mais la plupart des gens ne peuvent pas garder leur maison dans cet état à cause de leur « phobie du ménage ». Passer l’aspirateur, passer la serpillière, laver le tampon de serpillière, remplacer l’eau, laver à nouveau le tampon de serpillière, égoutter, sécher…

L’aspirateur eau et poussière Redkey W12 est un aspirateur 3 en 1 qui aspire, passe la serpillière et se nettoie lui-même. Plus important encore, il est capable de faire ce que les appareils de nettoyage courants ne peuvent pas faire. Par exemple, lorsque vous renversez des spaghettis ou une soupe collante sur le sol, l’utilisation d’un aspirateur ordinaire ne ferait qu’aggraver la situation. Redkey W12, en revanche, peut tout ramasser d’un simple coup de balai. Après le nettoyage, vous pouvez retirer le réservoir à déchets, déverser les déchets dans les toilettes, nettoyer le réservoir à déchets, puis le remonter.

Après avoir nettoyé un tel désordre, vous pouvez remettre l’aspirateur eau et poussière Redkey W12 sur la base et appuyer sur le bouton ‘BRUSH CLEAN’. Redkey lancera le processus d’auto-nettoyage et nettoiera la tête de brosse et le conduit d’eau. Vos mains ne se saliront pas en faisant tout cela/

Léger, motorisé, prêt à aspirer et à passer la serpillière, autonettoyant… La procrastination ne sera plus la première chose à laquelle vous penserez lorsque vous devrez nettoyer la maison avec une approche aussi facile que celle proposée par Redkey W12. Vous détestez le nettoyage de la maison ?