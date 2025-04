Mercedes-AMG CLE Coupé et Cabriolet : une édition limitée qui redéfinit l’élégance sportive

Avec ses lignes tendues et son tempérament de feu, la Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ s’offre une nouvelle déclinaison. Coupé ou Cabriolet, peu importe : l’édition limitée récemment dévoilée par la marque allemande ne fait aucun compromis entre luxe, puissance et exclusivité.

Mercedes-AMG étoffe donc son catalogue en revisitant un modèle déjà emblématique. Cette « Limited Edition » pousse encore plus loin le curseur de la distinction avec une configuration spécifique pour l’extérieur comme pour l’intérieur.

Une livrée exclusive pour les amateurs d’exception

L’édition limitée du CLE 53 4MATIC+ s’affiche avec une livrée AMG sur-mesure. Le Coupé se distingue par une robe gris graphite magno MANUFAKTUR mat, accentuée de détails jaunes sur les jantes de 20 pouces, les étriers de frein et les surpiqûres intérieures. Le Cabriolet, quant à lui, se pare d’un bleu spectral magno MANUFAKTUR inédit, habillé de subtils accents noirs et bleus, soulignant son élégance décontractée. Le logo AMG, visible sur la carrosserie, affirme fièrement l’identité de cette édition collector.

Un intérieur taillé pour la performance

À bord, le ton est donné. Mercedes-AMG soigne chaque détail avec un habitacle signé performance. Le Coupé opte pour un intérieur en cuir Nappa AMG noir contrasté de jaune, tandis que le Cabriolet adopte un jeu de blanc et de noir raffiné. Les sièges Performance AMG, les éléments en fibre de carbone, les seuils de porte éclairés et les tapis de sol brodés incarnent une volonté claire : sublimer le pilotage par le confort et le style.

MBUX : une connectivité haut de gamme au service de l’expérience

Mercedes-AMG ne néglige pas l’aspect numérique de son édition limitée. Le système MBUX (Mercedes-Benz User Experience) fait partie intégrante de l’équipement de série, avec une interface fluide et intuitive. L’écran central tactile, les commandes vocales naturelles, et la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay permettent une expérience connectée complète, tant pour le confort que pour la navigation. De plus, les graphismes spécifiques AMG et les fonctions de télémétrie accentuent l’orientation sportive du véhicule.

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+, Une base mécanique toujours affûtée

Sous le capot, pas de surprise : le six-cylindres en ligne de 3,0 litres demeure la pièce maîtresse. Il développe 449 ch pour un couple de 560 Nm, voire 600 Nm en overboost. Le tout est associé à la boîte SPEEDSHIFT TCT 9G et à la transmission intégrale 4MATIC+ entièrement variable, pour une motricité optimale. Cette base technique, déjà saluée pour sa polyvalence, s’accorde parfaitement avec la philosophie de cette série spéciale.

Des packs exclusifs selon la carrosserie

Mercedes-AMG pousse la personnalisation avec une palette de packs réservés à cette édition. Le Coupé profite notamment des Packs Sport Black AMG I et II ainsi que du Pack Styling AMG, alliant chrome foncé et éléments noirs brillants. Le Cabriolet, de son côté, se pare de carbone avec les Packs Carbone Extérieur I et II, comprenant coques de rétroviseurs, spoiler et éléments de jupe en fibre de carbone.

Les deux déclinaisons bénéficient également du Pack AMG DYNAMIC PLUS, intégrant un volant spécifique en carbone/microfibre, des supports moteur actifs et des étriers de frein gris estampillés AMG.

Une expérience protégée jusqu’au garage

Détail qui a son importance pour les collectionneurs : cette Limited Edition s’accompagne d’une housse de protection intérieure AMG personnalisée. Faite d’une matière synthétique résistante et doublée de flanelle antistatique, elle protège la carrosserie des agressions extérieures, même à l’arrêt. Une touche finale cohérente pour une voiture pensée dans ses moindres détails.

Récapitulatif technique

Modèle : Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+

Motorisation : 6 cylindres en ligne, 3,0 litres biturbo

Puissance : 449 ch (330 kW)

Couple : 560 Nm (600 Nm en overboost)

Boîte de vitesses : AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

Transmission : Intégrale variable 4MATIC+

Édition limitée : Coupé (gris graphite magno) / Cabriolet (bleu spectral magno)

Jantes : 20 pouces (forgées ou alliage selon version)

Intérieur : Cuir Nappa AMG, fibre de carbone, sièges Performance

Connectivité : système MBUX, écran tactile, commandes vocales, compatibilité Apple CarPlay/Android Auto

Packs disponibles : Sport Black AMG I & II, Styling AMG, Carbone Extérieur I & II, AMG DYNAMIC PLUS

Lancement commercial : juillet 2025 – disponible jusqu’en mai 2026

