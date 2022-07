Saga, le premier  smartphone dédié à la Cryptomonnaie.

Lors d’un événement à New York, la société Solana a présenté Saga, un nouveau smartphone qui est orienté et dédié aux utilisateurs de cryptomonnaie. En outre, le téléphone est voué à être totalement compatible avec ce que certains appellent le Web3.

Le monde du numérique est en pleine évolution et depuis plusieurs mois la mutation ne cesse de s’amplifier. D’un côté le Métavers et le virtuel qui se développe et de l’autre coté la cryptomonnaie qui a bouleversé le marché économique et les modèles économiques. La conséquence, une partie des geeks ou des fans du numérique ou du moins qui s’intéresse aux nouvelles technologies investissent le terrain. Avec ce nouveau smartphone, Solana propose une nouvelle alternative entre tous ces mondes.

Saga, un smartphone avec des bonnes références.

Que vous suiviez ou non le monde de la cryptomonnaie, vous n’êtes pas sans savoir qu’actuellement ce secteur est relativement instable. Pourtant, de nombreux acteurs y participent. Avec Saga, la société Solana entend proposé à tous ceux qui sont dans la crypto une nouvelle solution sécurisée qui fait à la fois smartphone et portefeuille crypto. Un smartphone qui propose un écran OLED de 6,67 pouces, 12 Go de mémoire vive et 512 Go de capacité de stockage. Le téléphone mobile est propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 4100mAh.

Pour ce qui est des technologies sans fil embarquées, on retrouve la prise en charge de la charge sans fil avec la technologie Qi. On retrouve également du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6.

Le téléphone est également doté d’une caméra équipée de deux capteurs à l’arrière de 50MP IMX766 f/1.8 et un secondaire 12MP IMX373 f/2.2 ultra large à 120 degrés. Pour les selfie le téléphone propose un capteur avant de 16MP.

De la sécurité pour un smartphone qui fait aussi « portefeuilles Crypto ».

Effectivement, il faut savoir que Solana propose sa propre blockchain et est aussi un acteur dans le monde de la crypto. C’est donc en toute logique que ce téléphone a été développé pour être une solution mobile plus sécurisée qu’un smartphone classique. À ce propose, le téléphone propose une fonction qui permet d’en faire un vrai crypto wallet.

Le CEO Anatoly Yakovenko a d’ailleurs fait référence qu’avec ce smartphone, plus besoin de sortir son ordinateur portable pour acheter un NFT, il est désormais possible de le faire depuis son smartphone.

Prix et Disponibilité.

Bref, autant d’options et de fonctions qui font que le téléphone est proposé au prix de 1000 dollars. Il faudra cependant attendre le premier trimestre 2023 pour se l’offrir. Mais pour ce prix vous aurez droit à un NFT de la marque. Ceux qui feront des précommandes du smartphone auront droit à un cashback de 100$.