Audi R8 V10 performance RWD, quand Carplay s’invite dans 570 ch.

Audi R8 V10 performance RWD, derrière ce nom se cache la plus sportive des Audi, la R8. Avec cette nouvelle édition, la marque repousse encore un peu plus les limites de la puissance en offrant pas moins de 570 ch à son coupé sport haut de gamme.

Audi a depuis quelques années maintenant, atteint la catégorie des constructeurs « PREMIUM » allemands et rejoint BMW et MERCEDES. Il est vrai que la marque a su apporter des améliorations notables qui lui ont permis de relever d’un cran le niveau.

Et parmi cette évolution on trouve la très mythique Audi R8. Le coupé sport ultime de la marque. Et si la marque s’intéresse aux technologies Hybride et full électrique, elle n’oublie pas le cœur de son ADN, le moteur thermique.

Audi R8 V10 performance RWD, 570 ch pour un effet « performance ».

Ainsi, cette nouvelle édition est le nouveau fer de lance des voitures de sport à propulsion de série d’Audi. Une nouvelle version qui hérite de 30 ch et 10 Nm supplémentaires. Alors, oui ça décoiffe à l’accélération avec un zéro à 100 km/h en 3,7 secondes (3,8 secondes pour la Spyder). Par ailleurs, Audi annonce une vitesse de pointe de 329km/h.

« Une puissance de 419 kW (570 ch) et délivre jusqu’à 550 Nm de couple, qui est distribué à ses roues arrière par l’entremise de sa boîte S tronic à 7 rapports. »

Déclare Audi.

Ce qu’il y a d’intéressant sur cette nouvelle évolution c’est qu’Audi a autant pensé aux deux mondes de l’automobile. Ainsi, cette nouvelle version survitaminée est disponible à la fois sur le coupé sport que sur le Spyder. Du coup, c’est sûr que vous serez décoiffé sur la version Spyder avec de telles accélérations.

Qui de la technologie et de la connectivité sur ce modèle ?

Eh bien, bonne nouvelle. En effet, si sur ce genre de véhicule ce qui prime c’est le plaisir de conduire, le constructeur n’en oublie pas moins un peu le confort technologique. Ainsi, cette nouvelle Audi R8 V10 performance RWD bénéficie du même système infodivertissement que les autres modèles de la marque. Le Bluetooth bien présent permettra d’associer votre téléphone mobile au système audio de la voiture pour prendre ou passer les appels.

De plus, il sera possible d’utiliser ses applications préférées grâce à l’intégration du système Apple CarPlay. Attention cependant, l’Audi R8 V10 performance RWD n’aura pas droit à un système totalement repensé de toute dernière génération, mais globalement les propriétaires seront largement satisfaits.