L’Orange Vélodrome de Marseille passe à la 5G.

Sony et Orange viennent d’annonce un partenariat concernant l’utilisation et le développement de la 5G au cœur du stade marseillais. Le déploiement de la 5G dans l’enceinte du stade a pour vocation d’offrir de nouveaux services aux partenaires du stade.

Bonne nouvelle pour tous les acteurs professionnels et utilisateurs finaux comme les médias, le sponsor et autres. Le déploiement de la (G au cœur du stade a pour vocation d’offrir de nouveaux services et des facilités à tous ces professionnels.

Ainsi, Orange pour le coup s’est associé à Sony pour tester l’infrastructure 5G du stade.

La 5G pour la diffusion des images au cœur du stade.

Le 6 mars 2022, lors de la rencontre olympique de Marseille-AS Monaco, des photos de supporters, prises par un photographe professionnel à l’aide d’un appareil photo Sony Alpha 1, connecté au Sony Xperia PRO 5G, ont été instantanément diffusées sur les écrans géants du stade.

Avec ce test, Orange souligne qu’il sera donc possible dans un futur proche aux journalistes et acteurs de la vidéo d’utiliser pleinement le réseau 5G du stade pour transférer leurs photos et vidéos depuis les appareils compatibles 5G dans la gamme Xperia de Sony directement vers leurs rédactions et autres services en ligne.

« Avec l’ouverture du 5G Lab de l’Orange Vélodrome, nous savons que les stades sont propices à l’expérimentation et à l’émergence de nouveaux cas d’usage qui permettent de répondre aux attentes de nos clients B2B. L’arrivée de la 5G ouvre de nouveaux horizons pour innover et co-construire avec nos clients et partenaires les solutions de demain »

déclare Étienne Robert directeur de l’Agence Entreprise Rhône Méditerranée.

Bref, une belle avancée pour Orange d’autant que le stade de Marseille L’Orange Vélodrome est un des piliers du sport de la ville qui on vous le rappelle tout de même est l’une des plus grandes de France.

En outre, ce stade qui a servi de test grandeur nature pourrait bien devenir l’exemple sur lequel les autres stades en France pourront se calquer pour le déploiement de la 5G à usage professionnel dans les stades de foot ou multisport.