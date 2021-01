Nissan Juke Enigma : série limitée avec compatibilité Amazon Alexa.

Le nouveau Nissan Juke Enigma devient le véhicule le plus connecté de Nissan. En effet, la marque annonce une édition limitée baptisée « Enigma ». Une édition basée sur la version N-Connecta, la plus vendue à ce jour, et qui intègre en plus Amazon Alexa.

Le monde de l’automobile est en pleine évolution depuis quelques années. En effet, pour répondre au besoin des clients, les voitures de nos jours deviennent de plus en plus connectées. De fait, il y a moins de 10 ans, le Bluetooth arrivait timidement sur les voitures pour permettre aux gens de ne plus utiliser leur téléphone au volant.

Désormais, avec tous les services comme l’infotrafic, Coyote, Waze, le bouton d’assistance d’urgence devenu obligatoire, les voitures sont de plus en plus connectées.

Ainsi, certaines marques proposent comme chez BMW un « concierge ». Une fonction qui permet au propriétaire du véhicule d’appeler, depuis la voiture, un service d’aide en tout genre.

À relire : « Hey BMW, dis-moi quel temps il fait ! ».

Chez Mercedes, vous pouvez parler à l’assistant de la voiture qui vous donnera des informations ou exécutera des commandes.

Le Nissan Juke Enigma lui devient compatible avec Alexa !

Depuis l’année passée, on vous a fait découvrir la volonté de Nissan de rendre ses voitures connectées avec son système NissanConnect. Un système d’assistant connecté qui devient de plus en plus performant et évolutif au sein de la marque.

Cette fois, Nissan s’offre une compatibilité de taille avec Amazon Alexa. Ainsi, il est possible sur ce nouveau Nissan Juke Enigma de commander plusieurs fonctionnalités du Nissan JUKE via application smartphone ou Amazon Echo.

Il faut dire que le Nissan Juke, sorti il y a un an, a été vendu à plus de 10 000 exemplaires dans l’Hexagone. Bref, cette nouvelle édition se devait de proposer plus encore. Pour ce faire, Nissan lui a intégré Amazon Alexa.

En outre, le cosntructeur automobile souligne :

« Une fois cette fonctionnalité activée dans l’application Alexa et liée au compte NissanConnect Services du propriétaire, les clients peuvent connecter leur JUKE à leur assistant vocal Amazon Echo à la maison ».

Bref, vous l’avez compris, il sera possible de piloter votre voiture depuis votre maison. Et cette fois, non pas en utilisant votre smartphone mais en utilisant votre assistant connecté Amazon Alexa et en exécutant les fonctions à haute voix.

Plus d’une dizaine de commandes via Alexa.

Au final ce ne sont pas moins de 13 commandes vocales préprogrammées que le propriétaire de la Nissan Juke Enigma pourra exécuter via la voix. Des commandes comme par exemple allumer les phares, verrouiller les portes de la voiture ou encore connaitre l’autonomie en carburant de la voiture.

Enfin, si la Nissan Juke Enigma voit l’arrivée d’Amazon Alexa dans son système, le constructeur ne compte pas s’arrêter là. De fait, la marque profite de cette occasion pour annoncer que tous les modèles de la marque qui sont équipé de la dernière version de la connectivité NissanConnect Services recevront prochaine une mise à jour du système. Une mise à jour qui permettra aux autres véhicule de profiter eux aussi de la compatibilité avec Amazon Alexa.

Prix et disponibilité.

Cette nouvelle Nissan Juke Enigma qui sera Commercialisée courant janvier sera proposée à un prix de départ de 28 440 €. De plus, ce sera au final 500 exemplaires qui seront réservés au marché français. Une version avec la transmission automatique DCT7 à double embrayage et palettes au volant.